Пентагон: о расширении сотрудничества с Россией в Сирии речь не идет

По словам представителя министерства обороны США Джеффа Дэвиса, Вашингтон не планирует расширять сотрудничество с Россией в Сирии.

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"Мы и Россия нормально взаимодействуем по устранению конфликтных ситуаций. Мы можем поговорить и удостовериться, что наши воздушные операции не мешают друг другу. Пока мы не стремимся к более широкому сотрудничеству", — цитирует РИА "Новости" представителя Пентагона.

Как сообщала "Правда.Ру", министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Вашингтон могли бы начать сотрудничество с совместных действий в сирийской Ракке.

"Наша задача — объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник — международный терроризм. Мы и американцы признаём его как противника", — приводит слова Шойгу РИА "Новости".

Он отметил, что Россия и США могли бы начать совместные действия в Ракке.

"У нас есть всё, чтобы эффективно сотрудничать, абсолютно всё. И нам ничего не мешает для начала этой работы. Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке. Там всё понятно, там всё очевидно, там нет противоречий, кто там находится. Эту работу можно было бы начать. Только для этого надо, чтобы нас слышали и понимали… Надо остановиться, садиться и начинать нормально разговаривать", — сказал Шойгу.

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