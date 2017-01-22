В память об основателе ОУН в Киеве открыли мемориальную доску

Мемориальная доска основателю Организации украинских националистов (ОУН) и соратнику Степана Бандеры Евгению Коновальцу была открыта на улице Сечевых Стрельцов в Киеве.

Фото: соцсети

"Евгений Коновалец - один из строителей украинской армии. Закладывалась эта идея сто лет", - заявил на церемонии открытия министр культуры Украины Евгений Нищук.

Доску в честь пособника нацистов осветили представители духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви.

Евгений Коновалец (1891-1938) - деятель украинского националистического движения 1920-1938 годов. В период Украинской народной республики (УНР) (1918-1920) командовал корпусом сечевых стрельцов. В 1929 году создал Организацию украинских националистов (запрещена в РФ) и стал ее первым руководителем.

В начале 30-х годов, когда вскоре после прихода нацистов к власти в Германии руководство ОУН установило систематические контакты с нацистскими правителями, Коновалец лично дважды встречался с Гитлером.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти, организовав Украинскую повстанческую армию (УПА), на счету которой сотни тысяч убитых поляков, евреев, русских.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым преступления ОУН-УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.Поддержали проект 432 депутата, 10 воздержались, против не выступил никто. Многие эксперты считают, что польский Сейм принял решение, которого добивалось подавляющее большинство поляков уже несколько десятилетий

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называются улицы.

Как сообщала Правда.Ру, современные жители Украины все чаще стали поддерживать идею признания ОУН-УПА истинными борцами за независимость Незалежной, свидетельствуют данные исследования группы "Рейтинг".

Если судить по этим данным, которые группа социологических исследований опубликовала на своем сайте, то за 2014-2015 годы количество сторонников признания ОУН-УПА выросло с 27 процентов до 41 процента, при этом число противников этой идеи существенно уменьшилось (с 52 до 38 процентов). "Таким образом, впервые за годы исследования данного вопроса количество сторонников признания ОУН-УПА на Украине превысило количество противников", - говорится в тексте презентации.

Конечно, самое большое число сторонников движения ультранационалистов оказалось на западе страны. Здесь идея признать бойцов ОУН-УПА кажется привлекательной подавляющему большинству граждан (76 процентов), то на юге и востоке Украины цифры поддержки не превышают 27 процентов.

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