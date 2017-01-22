Маккейн разуверился в пророссийских взглядах Тиллерсона

За утверждение кандидатуры бизнесмена Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря в новой администрации Дональда Трампа готов проголосовать влиятельный американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн.

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"Я буду голосовать в поддержку его кандидатуры, у меня было множество разговоров с ним, и опять же - мои обеспокоенности были связаны с нашими (США - ред.) отношениями с Россией и его прошлыми отношениями (с РФ - ред.)", - заявил Маккейн в воскресенье в эфире телеканала ABC News.

Во время этих встреч, по словам сенатора, Тиллерсон рассказал "о своих взглядах на Россию", а также о том, "какими были его обязанности в качестве руководителя одной из крупнейших корпораций в мире". Тиллерсон ранее являлся главой нефтегазового гиганта ExxonMobil.

"Это было непросто", - отметил сенатор, подчеркнув, что он принял решение "голосовать в поддержку" кандидатуры Тиллерсона. По словам Маккейна, при наличии сомнений в таких случаях он всегда "выписывает новому президенту кредит доверия", полагаясь на его мнение, что и произошло в данном случае.

Ранее председатель комитета Сената по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил, что Тиллерсон, скорее всего, будет утвержден на посту госсекретаря США. Слушания с участием кандидата прошли на прошлой неделе и длились приблизительно девять часов.

Законодатели затронули такие темы, как конфликт в Сирии, отношения США с Россией, воссоединение Крыма с РФ. Голосование полного состава Сената по кандидатуре Тиллерсона запланировано на следующую неделю.

Напомним, американские политики и СМИ неоднократно выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с Путиным

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона, который в то время был главой ExxonMobil, орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

Как сообщала Правда.Ру, в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, сообщил, что США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

"Единственный способ, при котором это возможно - это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", - заявил Рекс Тиллерсон, добавив, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России.

Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", - сказал он.

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