Антон Геращенко: Покушавшиеся на мою жизнь террористы арестованы

В Киеве арестованы подозреваемые по делу о покушении на жизнь Антона Геращенко, о чем сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

"Вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога", — отметил Геращенко, добавив, что обоим арестованным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как подчеркнул нардеп, жизнь подозреваемых должна быть вне опасности, чтобы они помогли раскрыть "диверсионно-террористическую сеть", действующую на Украине, и предотвратить дальнейшие теракты против местных журналистов и политиков.

О покушении на Геращенко ранее сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. По информации СМИ, преступление предотвратила Служба безопасности Украины (СБУ). Исполнителями были двое украинских граждан, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма. По данным следствия, свои действия они координировали с руководителем — бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андреем Тихоновым, который в настоящее время проживает в России.

Шкиряк подчеркивал, что обстоятельства планирования и организации преступления идентичны подготовке и совершению теракта против журналиста Павла Шеремета. Он добавил, что следователи будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

Отметим, что Павел Шеремет погиб в результате взрыва самодельного устройства мощностью в 500 грамм в тротиловом эквиваленте, установленного под днищем автомобиля его любовницы. А

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. ФБР подключилось к расследованию в день гибели журналиста.

Несомненно, в деле "о покушении на Геращенко" СБУ сразу почуяло "руку российских спецслужб". Об этом, фактически, сообщил на брифинге глава Службы безопасности Василий Грицак: По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации", — сказал он, добавив при этом, что к покушению "причастны спецслужбы РФ".

Перед непосредственно совершением преступления один из исполнителей снова посетил РФ для обсуждения способа убийства. Речь шла о двух вариантах устранения народного депутата с помощью самодельного взрывного устройства — закладка взрывчатки под автомобиль или подрыв взрывчатки на пути следования парламентария. "Также были отработаны пути быстрого отхода с места совершения преступления и побега именно в РФ", — поведала глава СБУ.

Со словами благодарности за подаренный второй день рождения к СБУ обратился Антон Геращенко. Об этом он написал на своей странице в facebook.

"Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днём, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", — написал он.

Геращенко добавил, что факт того, что ФСБ выбрала его мишенью подтверждает, что он все делает правильно для защиты Украины.

"Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что-то, что я делаю для защиты Национальной безопасности и интересов Украины — правильно", — добавил нардеп.

Антон Геращенко предупредил, что центр "Миротворец", от которого он ранее активно открещивался, будет и далее работать.

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