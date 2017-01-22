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Дипломат: Переговоры в Астане обещают быть тяжелыми

Мир

Москва настроена оптимистично, несмотря на то, что Консультации в Астане между Россией, Ираном и Турцией "идут тяжело и вязко". Однако, как заявил советник-посланник РФ в Казахстане Александр Мусиенко, нужно дать переговорщикам возможность выполнить свою работу.

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Фото: AP Алеппо

Во встрече, в частности, принимают участие глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, замглавы МИД Ирана Хосейн Джабер Ансари, а также турецкая делегация. 

"Переговоры идут тяжело, вязко, но надо дать время нашим переговорщикам, чтобы они выполнили свою миссию", — сказал Мусиенко, добавив, что такие вопросы за один день не решаются.

"Мы пытаемся договориться со всеми, будем стремиться именно к этому", - подчеркнул дипломат.

Мусиенко также заявил, что участие спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры в консультациях России, Ирана и Турции по Сирии не планируется.

"К этим консультациям де Мистура присоединится вряд ли, - сказал он. - Но он находится в Астане, прибыл для участия в переговорах".

Советник-посланник посольства РФ подчеркнул, что переговоры по Сирии в Астане не являются основными в вопросе урегулирования кризиса в этой арабской стране, но окажут положительное влияние на предстоящую встречу в Женеве.

"Астана - это не единственный трек, - сказал он. - Однако эта встреча окажет положительное влияние на переговоры в Женеве". 

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в столицу Казахстана прибыла делегация правительства Сирии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.  

"Да, делегация правительства Сирии прибыла", - цитирует РИА Новости Жайнакова.

Представители группировки "Ахрар аш-Шам" не прибыли на переговоры по Сирии в Астане. При этом в столицу Казахстана приехали представители "Джейш аль-Ислама" и еще 11 группировок, сообщил ТАСС источник, близкий к оппозиции.

Пять группировок из списка участников входят в перечень отрядов, присоединившихся к договоренностям о перемирии от 29 декабря, распространенном ранее Минобороны РФ. Среди них: "Джейш аль-Ислам", "Джейш Идлиб", "Джейш аль-Муджахидин", "Фейлак аш-Шам" и "Аль-Джебхат аш-Шамия".

Ранее стало известно, что начало межсирийских переговоров могут сделать открытым для прессы.

Ожидалось, что во встрече в Астане примет участие и представитель администрации Белого дома. Однако стало известно, что Соединенные Штаты в переговорах по урегулированию сирийского кризиса будет представлять американский посол в Казахстане  Джоодж  Крол. Как заявили в госдепартаменте США, отдельной делегации из Вашингтона не будет.

"Принимая во внимание инаугурацию нашего президента и срочную необходимость провести передачу власти, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане", - цитирует агентство Рейтер заявление ведомства.

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