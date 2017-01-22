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Источник Правда.Ру

Олимпийский комитет Германии предложил отстранить Россию от ближайших Олимпиад

Мир

Полностью отстранить россиян от участия в  зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и летних Олимпийских игр-2020 в Токио призвал глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн в том случае, если обвинения о наличии в стране государственной программе допинга подтвердятся.

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Фото: AP

"Если подтвердится, что у России была государственная программа допинга и что ее Национальный олимпийский комитет, таким образом, явно нарушил устав МОК, то для меня бы ее полное отстранение от игр в Пхенчхане и, при определенных обстоятельствах, в Токио, было бы темой которую МОК должен активно обсуждать", - заявил он в интервью  газете Handelsblatt.

По его словам, если та или иная страна "настолько явно нарушает устав МОК", наказание к ней необходимо применять самое жесткое.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, 9 декабря на пресс-конференции в Лондоне представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Выводы, представленные Маклареном в первой части доклада, остались неизменными. Он продолжает утверждать, что покрывательство использования спортсменами допинга носило в России беспрецедентные масштабы.

Никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Сразу после этого доклада у России отобрали право на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в 2017 году. Инициаторами этого, фактически, выступили бобслеисты США, заявив о своем бойкоте этих соревнований. К ним вскоре присоединилась сборная Латвии.

По мнению вице-премьера РФ Виталия Мутко ситуацию с переносом ЧМ по бобслею и скелетону из Сочи драматизировать не стоит. "Ну, такое решение приняли. С одной стороны бойкот... Нужно войти в правовое русло и поработать с докладом, потому что в докладе делаются какие-то выводы, а решения должны принимать международные спортивные организации. Надеюсь, они выслушают наши доводы, наших федераций. Думаю, ничего страшного в этом нет", - сказал Мутко журналистам. 

Отметим, что после публикации доклада Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении российских спортсменов. Накануне стало известно, что из 29 заведенных дел 22 закрыты в виду отсутствия доказательств.

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