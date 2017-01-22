Марин Ле Пен: Евросоюз уже умер, но пока не знает об этом

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.

"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", - заявила она в интервью Bild am Sonntag.

Ле Пен отметила, что уровень безработицы в Европе остается высоким, экономический рост очень слабый. Кроме того, подчеркнула она, "ЕС не в состоянии защитить европейские границы" и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма. "Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент", - добавила политик, комментируя ЕС.

Она в очередной раз напомнила о планах провести референдум о выходе Франции из ЕС, "если стране не будет возвращен суверенитет в четырех областях: защита границ, валютная политика, экономическая политика и правосудие".

Напомним, глава "Национального фронта" не одинока в своих взглядах на судьбу Евросоюза. То, что чем говорит Марин Ле Пен, стало достаточно очевидным в последнее время.

Мировой экономический кризис, начавшийся почти десять лет назад, поставил под вопрос существование Европейского союза. Особенно это стало заметно в последние годы, когда из еврозоны едва не сбежала Греция, а Британия проголосовала за отказ от членства в ЕС.

Пока еврофилы убеждают, что от союза отказаться никак нельзя, евроскептики подсчитывают, когда же произойдет его крах. Об этом писал обозреватель Stratfor Андриано Босони.

Как бы то ни было, Европейский Союз, как и любая политическая структура, - лишь эпизод большой истории. Однажды он исчезнет или измениться настолько, что от него останется лишь название. Через сколько времени это произойдет - точно сказать невозможно, но уже сейчас понятно, какой будет новая Европа.

Не во всех странах к институтам ЕС относятся одинаково. По данным Исследовательского центра Пью, к Европейскому Союзу положительно относятся 72% поляков, но только 38% французов. При этом последний опрос «Евробарометра» показал, что еврозону поддерживают целых 82% люксембуржцев, но только 54% итальянцев. В целом, доверие к Европейскому Союзу на Континенте, составлявшее в 2007 году 57%, снизилось к 2016 году до 33%. Это дает основания думать, что британский референдум может оказаться не последним.

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