Несказанную обиду нанесли Михаилу Саакашвили украинские телеканалы, распространившие его фото с инаугурации Дональда Трампа. Об этом экс-губернатор Одесской области сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Саакашвили, в момент, запечатленный на фотографиях, он "уже покидал церемонию", а позорящие его снимки были сделаны "людьми с российскими связями".
"Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы", — написал он.
К посту Саакашвили прикрепил фото, на котором он стоит за высокой травой и смотрит в телефон. Фотографию сопровождает заголовок "Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора", а также скриншот видео, в котором он запечатлен в аэропорту Нью-Йорка в "нелепой одежде".
По словам политика, эти материалы доказывают, что "враги" его боятся.
Надо отметить, что первым о "рояле в кустах", вернее, о Саакашвили в зарослях пожухлой травы, на своей странице в Facebook рассказал первый вице-президент так называемой "дипломатической миссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза, который присутствовал на церемонии.
"Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", - написал Резазаде.
Бывший губернатор Одесской области заверил подписчиков, что в последние несколько недель он контактировал с представителями команды Трампа, многих из которых он якобы знает лично и с которыми собирается сотрудничать от имени Украины.
Саакашвили, чтобы доказать, насколько "теплые они с президентом США друзья" даже выставил в Facebook ролик, повествующий о посещении Трампа Тбилиси в то время, когда экс-губернатор еще был президентом Грузии.
"Мне не нужно спекулировать моими личными международными дружескими связями для того, чтобы завоевать доверие наших граждан. Мое поле битвы - сама Украины и украинская политика, из которой уберем вцепившихся в нее барыг", - заявил "украинско-грузинский оппозиционер".
О своих личных "связях в Вашингтоне" Саакашвили сообщил сразу после избрания Дональда Трампа президентом США. По его словам, он знаком с новым президентом США "более 20 лет" и даже "дружит с ним".
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