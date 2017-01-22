Глава МИД Германии: Избрание Трампа изменит старый миропорядок ХХ века

Избрание президентом США Дональда Трампа - значительная веха, которая окончательно изменила прежнее положение дел в мировой политике и положила конец миропорядку XX столетия. Такую точку зрения изложил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье для издания Bild am Sonntag.

Фото: AP

"Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня - еще не определено. Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена - времена нового глобального хаоса - речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", - отметил дипломат.

Примечательно, что ранее министр экономики и технологий ФРГ Зигмар Габриэль посчитал приход к власти Дональда Трампа в США следствием "серьезной радикализации американского общества". Сам Штайнмайер заявлял, что после избрания Трампа президентом внешняя политика США будет менее предсказуема.

В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет искать компромисс с президентом США Дональдом Трампом по торговым и военным вопросам.

По мнению канцлера ФРГ, при существовании разных точек зрения лучше искать компромисс и проявлять взаимоуважение.

По ее словам, для Германии и США будет лучше сотрудничать в вопросах международной экономики, международной торговли, а также вносить вклад в военные альянсы. Канцлер на пресс-конференции после партийного заседания в Баден-Вюртемберге в городе Шенталь отметила, что в ближайшие годы трансатлантические отношения останутся не менее важными, чем были в прошлом.

Как известно, в ноябре состоялся единственный на данный момент телефонный разговор между двумя лидерами, в ходе которого Меркель поздравила Трампа с победой и обсудила с ним отношения между Германией и США. Канцлер отметила, что страны связывают общие ценности, и подтвердила настрой на тесное сотрудничество.

Как сообщала Правда.Ру, Time опубликовал статью о мировой реакции на президентство Дональда Трампа. Автор материала отмечает, что "за пределами США многие с радостью встретят новости о вступлении Дональда Трампа в должность американского президента", имя ввиду Россию, Турцию и еще несколько стран.

Однако в Германии, по мнению автора, на Трампа "смотрят с опаской": его симпатии в президенту России ослабят позиции Ангелы Меркель и укрепит позиции тех европейцев, которые утверждают, что попытки наказать Россию контрпродуктивны и обречены на провал.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня