Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава МИД Германии: Избрание Трампа изменит старый миропорядок ХХ века

Мир

Избрание президентом США Дональда Трампа - значительная веха, которая окончательно изменила прежнее положение дел в мировой политике и положила конец миропорядку XX столетия. Такую точку зрения изложил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер   в своей статье для издания Bild am Sonntag.

358514.jpeg
Фото: AP

"Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня - еще не определено. Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена - времена нового глобального хаоса - речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", - отметил дипломат.

Примечательно, что ранее министр экономики и технологий ФРГ Зигмар Габриэль посчитал приход к власти Дональда Трампа в США следствием "серьезной радикализации американского общества". Сам Штайнмайер заявлял, что после избрания Трампа президентом внешняя политика США будет менее предсказуема.

В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет искать компромисс с президентом США Дональдом Трампом по торговым и военным вопросам.

По мнению канцлера ФРГ, при существовании разных точек зрения лучше искать компромисс и проявлять взаимоуважение.

По ее словам, для Германии и США будет лучше сотрудничать в вопросах международной экономики, международной торговли, а также вносить вклад в военные альянсы. Канцлер на пресс-конференции после партийного заседания в Баден-Вюртемберге в городе Шенталь отметила, что в ближайшие годы трансатлантические отношения останутся не менее важными, чем были в прошлом.

Как известно, в ноябре состоялся единственный на данный момент телефонный разговор между двумя лидерами, в ходе которого Меркель поздравила Трампа с победой и обсудила с ним отношения между Германией и США. Канцлер отметила, что страны связывают общие ценности, и подтвердила настрой на тесное сотрудничество.

Как сообщала Правда.Ру, Time опубликовал статью о мировой реакции на президентство Дональда Трампа. Автор материала отмечает, что "за пределами США многие с радостью встретят новости о вступлении Дональда Трампа в должность американского президента", имя ввиду Россию, Турцию и еще несколько стран.

Однако в Германии, по мнению автора, на Трампа "смотрят с опаской": его симпатии в президенту России ослабят позиции Ангелы Меркель и укрепит позиции тех европейцев, которые утверждают, что попытки наказать Россию контрпродуктивны и обречены на провал.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить
США и Канада
Дарья Митина: Трамп ничего не изменит
Изобретения
Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Происшествия
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
США и Канада
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова Юрий Носовский "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым Юрий Носовский
Комментарии
Syl Stall Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Бек Александр Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Галина Суровегина Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа
Elena Manafova Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
РАИСА Тищенко Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
vkontakte_213956965 Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Abraxas Archont В Москве поезд задавил женщину на глазах ее дочери
????? 000 Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
олег иванов(Одноклассники) Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?