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Источник Правда.Ру

Эмир Кустурица: Если бы выбрали мадам Клинтон, была бы большая война

Мир

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что политика избранного президентом США Дональда Трампа будет более миролюбивой, чем могла бы быть в случае избрания Хиллари Клинтон. По его мнению, это позволит избежать крупных военных конфликтов.

Эмир Кустурица: Если бы выбрали мадам Клинтон, была бы большая в
Эмир Кустурица. Фото: АР

"В мире постоянно где-то происходит война. Но я думаю, что сейчас большой войны не будет. Если бы выбрали мадам Клинтон, она бы была, но сейчас с Трампом, думаю, что нет", — сказал Кустурица на пресс-конференции в Москве.

Как сообщает РИА Новости, в российскую столицу режиссер приехал представить свой новый фильм "По млечному пути", который выходит в прокат 12 января. Действие разворачивается в период боснийской войны. Главный герой, которого сыграл сам Кустурица, влюбляется в итальянку, роль которой исполнила Моника Беллуччи.

Напомним, новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации 20 января 2017 года. До выборов в США, издание Reuters сообщало о том, что отношения Вашингтона с Москвой выглядят самыми худшими после окончания холодной войны. Советники Обамы, Клинтон и эксперты по России утверждали, что Хиллари, если станет президентом, будет придерживаться более жесткого курса, чем Обама или республиканский кандидат Дональд Трамп.

В 2008 году накануне президентских праймериз в Нью-Гэмпшире, Клинтон заявила, что "у Путина, бывшего сотрудника КГБ, нет души", высмеяв сказанные за семь лет до этого слова президента Джорджа Буша-младшего о том, что он заглянул Путину в глаза и увидел его душу. На что Владимир Путин в свое время ответил, что "государственный деятель должен, как минимум, иметь голову".

Но самая серьезная размолвка с Путиным за время пребывания Клинтон на посту Госсекретаря произошла в конце 2011 года, когда улицы российских городов заполнили толпы протестующих против предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах.

Клинтон в одобренном Белым домом заявлении подчеркнула, что выборы не были "ни свободными, ни честными". Путин, готовившийся снова избираться в президенты, обвинил ее в попытках спровоцировать в России новую революцию. После этого контактов между Клинтон и российским руководством становилось все меньше.

"Взгляды госсекретаря Клинтон на Россию всегда были жестче, чем у президента Обамы", — утверждал Джон Байерли, первый посол Обамы в Москве.

СМИ не раз уже писали о том, что Хиллари Клинтон способна довести мир до "горячей" войны с Россией. Эксперты отмечают, что Хиллари "запуталась во лжи, коррупции, продалась спонсорам" и не могут доверить ей распоряжаться атомным оружием.

"Не надо питать никаких иллюзий, что у нас, после того, как Трамп займет свое кресло в Белом доме, начнутся объятия и поцелуи с США. Собственно, нам это и не нужно. И дело ведь не в том, кто занимает кресло в Белом доме, какие силы за ним стоят. Здесь другое дело. Вместе с победой Трампа, мир несколько отодвинулся от перспективы катастрофического развития событий. Это наименьшее зло.

Выражаясь марксистским языком, это поражение реакционных сил. Это поражение банкстеров, которым нужна была эта финансовая глобализация, расширение зоны контроля банксетров над миром, и, естественно, целый ряд военных конфликтов по периметру наших границ. Я думаю, что сейчас эта опасность несколько отошла. А что касается улучшения отношений с Америкой, нам что очень нужно улучшение отношений с Америкой? Лучше холодный мир, чем-то, что у нас было с Америкой, например, в 90-е годы. По мне, лучше спокойный холодный мир. Я надеюсь, что так оно и будет", — рассказал ранее Pravda.Ru Андрей Фурсов, Историк, публицист.

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Темы выборы в США Дональд Трамп Эмир Кустурица Хиллари Клинтон
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