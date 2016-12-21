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Источник Правда.Ру

Израиль в ярости из-за осквернения синагоги на Украине

Мир

Осквернение иудейской святыни, произошедшее на Украине, израильские политики назвали "уродливым антисемитизмом" и призвали власти страны, обеспечив должную охрану объекта, найти виновных в вандализме.

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Фото: izrus.co.il

Напомним, в синагогу в Умани на могиле рабби Нахмана, одного из основателей хасидизма, течения в иудаизме с многочисленными последователями по всему миру,  в ночь на среду ворвалась группа  молодых людей. Они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины. Погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Находившиеся в здании несколько евреев сумели убежать и вызвать полицию. Полицейские прибыли на место, когда погромщики уже ретировались. Издание предполагает, что погром устроили украинские националисты.

"Кровавый перфоманс" произошел за 5 дней до визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Со своей стороны, полиция Черкасской области сообщила, что факту хулиганских действий на могильном комплексе "Цадика Нахмана" открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса "хулиганство".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поручил прокурору Черкасской области взять под жесткий контроль нападение на синагогу в Умани.

"Сегодня утром узнала об осквернении синагоги в Умани, на могиле рабби Нахмана. Немыслимо. Недопустимо. Уродливый антисемитизм снова поднимает голову в мире. Мы обязаны непримиримо воевать с любыми проявлениями антисемитизма в любой стране, в любом месте", — говорится в заявлении одного из лидеров блока "Сионистский лагерь" Ципи Ливни.

Левоцентристский блок обладает второй по численности фракцией в кнессете и возглавляет оппозицию правительству правых во главе с Биньямином Нетаньяху. Ливни подчеркнула, что на властях Израиля лежит ответственность за борьбу с "любыми проявлениями антисемитизма в любой стране". "Это ответственность руководства Израиль, и наша страна всегда будет стоять на переднем крае борьбы с этим злом", — написала она.

Лидер другой влиятельной израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид через посла Украины призвал власти страны "немедленно расследовать антисемитскую выходку в Умани", сообщила партийная пресс-служба в социальной сети Facebook.

"То, что случилось сегодня ночью, невероятно и напоминает самые страшные дни в истории европейского еврейства. Я жду от вашего правительства решительных действий и надеюсь, что Украина приложит все усилия по поимке преступников, осквернивших могилу рабби Нахмана, и осудит их по всей строгости", — сказано в обращении.

Лапид обратил внимание на то, что могила рабби Нахмана – место массового паломничества верующих евреев. "Правительство Украины должно предоставить надлежащую безопасность этому месту и предпринять усилия для ужесточения охраны людей, чтобы подобные инциденты больше не происходили", — написал политик.

Русскоязычный израильский интернет-сайт IzRus пишет, что нападение было организовано украинскими националистами, которые в ночь на среду ворвались в здание синагоги.

Однако существуют и другие версии произошедшего. По мнению историка и журналиста, израильского редактора американского издания ForumDaily Шимона Бримана,  нападение на синагогу в Умани похоже на постановочное для запугивания. В городе давно идет борьба двух бизнес-группировок хасидов из США и Израиля за миллионные потоки обслуживания паломников.

"Они нанимали группы украинских хлопцев для захвата отеля конкурентов рядом с могилой рабби Нахмана...", - написал журналист. 

"Организаторы этой акции с краской именно на то и рассчитывали, что все СМИ сегодня будут тиражировать фотки с этой краской и свиной головой.. Идет запугивание...", - отметил он. Бриман также заявил, что "называть нападавших без доказательств "украинскими националистами" - это непрофессионально".

Как бы то ни было, но среди бойцов Организации украинских националистов, столь почитаемых сегодня на Украине, было множество убийц евреев, о чем напомнил президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в годовщину расстрела в Бабьем Яру. Его слова  возмутили украинских депутатов, которые назвали это "советским мифом".

"Бабий Яр - это начало катастрофы восточно-европейского и украинского еврейства. Заслуги украинских националистов в уничтожении евреев в Киеве и во Львове общеизвестны, тут не о чем говорить, - рассказал Pravda. Ru специалист по истории России начала XX века, доцент МГУ Олег Айрапетов. - Во время германской оккупации они активно сотрудничали с нацистскими властями. Это колоссальное преступление, и украинский национализм здесь сыграл огромную роль. Естественно, нынешней украинской власти вспоминать об этом не хочется, но из песни слово не выкинешь".

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Темы Украина Израиль синагога осквернение
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