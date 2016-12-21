Представитель госдепа США Джон Кирби на брифинге заявил, что администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.
"За последние два дня были убиты шесть украинских военнослужащих и 33 были ранены при попытках пророссийских сепаратистов захватить больше украинской территории, и это самые большие показатели потерь за два дня подряд с июня 2015 года", - сообщил Кирби, назвав эти события "явным нарушением" обязательств России по минским договоренностям.
О причинах очередного обострения конфликта в Донбассе Pravda.Ru рассказали директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко .
Михаил Погребинский:
- Могут ли бои в районе Дебальцево перерасти в полномасштабный конфликт?
- Я сомневаюсь, что это может перерасти в какое-то масштабное военное действие, поскольку, как мне кажется, стороны в этом не заинтересованы.
То, что я смог прочитать в украинских средствах массовой информации, говорит о том, что атака была предпринята вооруженными силами Украины. Атака была отбита. В результате этой атаки потери гораздо большие, чем 6 человек. Люди с мест говорят о 9-ти погибших и гораздо большем числе раненых. И там достаточно аргументировано излагается вся эта ситуация, которая там сложилась пару дней тому назад.
Как я понял, что там есть как бы ничейная территория, и в эту ничейную территорию вклинивается некий небольшой плацдарм ополчения. Вооруженные силы Украины попытались ликвидировать этот плацдарм.
И действительно, им поначалу все как бы удалось, а потом его отбили обратно, вот такая история. Сейчас там по-прежнему продолжают стрелять, стороны несут большие потери.
А вот как относиться к обвинениям госдепа... Уходящая администрация принимает целый ряд решений антироссийского характера, абсолютно без доказательств.
Ростислав Ищенко:
- Я не знаю, может ли там перерасти во что-то серьезное, это вопрос к украинским властям, которые развязали под Дебальцево боевые действия. Но пока на это ничего не указывает, хотя и может перерасти.
По поводу того, что заявил госдеп - так это вообще-то не проблема США, они не являются участниками этих договорённостей и не им определять кто их выполняет, а кто не выполняет.
- А с чем это может быть связано нынешнее обострение?
- С моей точки зрения, это связано с тем, что Порошенко попробовал начать обмен пленными. Таким образом, он хотя бы чуть-чуть начал выполнять некие договорённости. Естественно, это не выгодно его оппонентам. И только Турчинов мог отдать команду начать боевые действия для того, чтобы сорвать соответствующие договоренности об обмене, которые уже практически были достигнуты.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.
Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.
Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.