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Источник Правда.Ру

"Бои под Дебальцево? Это в Киеве надо спросить, зачем это им надо"

Мир

Представитель госдепа США Джон Кирби на брифинге заявил, что администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

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Фото: AP

"За последние два дня были убиты шесть украинских военнослужащих и 33 были ранены при попытках пророссийских сепаратистов захватить больше украинской территории, и это самые большие показатели потерь за два дня подряд с июня 2015 года", - сообщил Кирби, назвав эти события "явным нарушением" обязательств России по минским договоренностям.

О причинах очередного обострения конфликта в Донбассе Pravda.Ru рассказали  директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко .

Михаил Погребинский:

- Могут ли бои в районе Дебальцево перерасти в полномасштабный конфликт?

- Я сомневаюсь, что это может перерасти в какое-то масштабное военное действие, поскольку, как мне кажется, стороны в этом не заинтересованы.

То, что я смог прочитать в украинских средствах массовой информации, говорит о том,  что атака была предпринята вооруженными силами Украины. Атака  была отбита. В результате этой атаки потери гораздо большие, чем 6 человек. Люди с мест говорят о 9-ти погибших и гораздо большем числе раненых. И там достаточно аргументировано излагается вся эта ситуация, которая там сложилась пару дней тому назад.

Как я понял, что там есть  как бы ничейная территория, и в эту ничейную территорию вклинивается  некий небольшой плацдарм ополчения. Вооруженные силы Украины попытались  ликвидировать этот плацдарм.

И действительно, им поначалу все как бы удалось, а потом  его отбили обратно, вот такая  история. Сейчас там по-прежнему продолжают стрелять, стороны несут большие потери. 

А вот как относиться к обвинениям госдепа... Уходящая администрация принимает целый ряд решений антироссийского характера, абсолютно без доказательств.

Ростислав Ищенко:

- Я не знаю, может ли там  перерасти во что-то серьезное, это вопрос к украинским властям, которые развязали под Дебальцево боевые действия. Но пока на это ничего не указывает, хотя и может перерасти.  

По поводу того, что заявил госдеп - так это вообще-то не проблема США, они не являются участниками этих договорённостей и не им определять кто их выполняет,  а кто не выполняет.

- А с чем это может быть связано нынешнее обострение?

- С моей точки зрения, это связано с тем, что Порошенко попробовал начать обмен пленными. Таким образом,  он хотя бы чуть-чуть начал выполнять некие договорённости.  Естественно, это не выгодно его оппонентам. И только Турчинов мог отдать команду начать боевые действия для того, чтобы сорвать соответствующие договоренности об обмене, которые уже практически были достигнуты.

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Темы Дебальцево Михаил Погребинский
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