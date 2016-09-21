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Вслед за Обамой: Президент Филиппин послал Евросоюз "к черту"

Мир

Филиппинский президент Родриго Дутерте дал понять Евросоюзу, что не нуждается в советах касательно того, как вести борьбу с наркотиками в собственной стране.

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Родриго Дутерте

 "Я видел, что Евросоюз осудил мои действия. Я скажу им: "Пошли к черту". Вы делаете это во имя искупления ваших грехов. И после всего ЕС смеет осуждать меня. Повторюсь, идите к черту", — заявил Дутерте.

Он также отметил, что ЕС решили бороться за права человека из чувства вины за многочисленные "бесчеловечные преступления прошлого".

По некоторым данным в "войне с наркотиками", погибли от 1 до 3 тысяч человек. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей.

Стоит напомнить, что нынешний президент Филиппин человек — весьма несдержанный и жесткий. Ранее он сделал резкое заявление из-за сообщений о том, что президент США в ходе их встречи намерен затронуть вопрос убийства более двух тысяч филиппинцев в ходе борьбы с преступностью после избрания Дутерте. Президент Филиппин потребовал от Барака Обамы "уважительного отношения" и пригрозил "проклясть" его на саммите АСЕАН.

Стоит отметить, что знаменитое "сын шлюхи", брошенное Дутерте в адрес Обамы в дословном переводе имеет несколько другую коннотацию, чем кажется на первый взгляд. Эмоциональная окраска слов филиппинского президента примерно такова: "Ай да Пушкин…" и так далее.

Напомним, Родриго Дутерте и ранее отличался крепкими высказываниями в адрес американцев. В начале августа 2016 года он назвал посла США сукиным сыном и гомосексуалистом. Американца он также заподозрил во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Темы Филиппины Родриго Дутерте
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