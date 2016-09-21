Трамп не нашел времени на встречу с Порошенко

Дональд Трам не отреагировал на предложение Петра Порошенко провести встречу в Нью-Йорке. Этим печальным известием поделились в администрации украинского президента.

Там сообщили, что направляли запросы о встрече в Генассамблеи ООН и в штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии, и их соперникам-демократам.

В результате Хиллари Клинтон согласилась на встречу (она состоялась накануне), а представители Трампа запрос проигнорировали, сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на представителей администрации президента Украины.

Впрочем, в Киеве и не скрывают, кого хотели бы видеть на посту президента США. Например, посол Украины в США Валерий Чалый некоторое время назад предрекал, что Трамп может лишиться голосов американцев украинского происхождения из-за высказываний кандидата от республиканцев относительно Крыма и сотрудничества с Россией.

Впрочем, как показывает пример соседней Канады, в Киеве склонны преувеличивать влияние диаспоры.