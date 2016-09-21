Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп не нашел времени на встречу с Порошенко

Мир

Дональд Трам не отреагировал на предложение Петра Порошенко провести встречу в Нью-Йорке. Этим печальным известием поделились в администрации украинского президента.

352578.jpeg

Там сообщили, что направляли запросы о встрече в Генассамблеи ООН и в штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии, и их соперникам-демократам.

В результате Хиллари Клинтон согласилась на встречу (она состоялась накануне), а представители Трампа запрос проигнорировали, сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на представителей администрации президента Украины.

Впрочем, в Киеве и не скрывают, кого хотели бы видеть на посту президента США. Например, посол Украины в США Валерий Чалый некоторое время назад предрекал, что Трамп может лишиться голосов американцев украинского происхождения из-за высказываний кандидата от республиканцев относительно Крыма и сотрудничества с Россией.

Впрочем, как показывает пример соседней Канады, в Киеве склонны преувеличивать влияние диаспоры. 

Темы Дональд Трамп Петр Порошенко
Комментарии
Лишний вес: не только вред, но и польза
Здоровье
Лишний вес: не только вред, но и польза
Десять святотатств с итальянской кухней
поучительно
Десять святотатств с итальянской кухней
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
"Вечный украинский вопрос" разъедает ЕС
Магас
Ингушетии требуется комплексное развитие
Интернет
Интернет-омбудсмен: России нужен Цифровой кодекс
Читательский топ
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Изобретатель мельдония разоблачил хитрость ВАДА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Мир
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
США и Канада
Калифорния и Техас собираются выйти из США по-крымски
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Дмитрий Нерсесов "Вечный украинский вопрос" разъедает ЕС Дмитрий Нерсесов Любовь Люлько Мир по-американски в Сирии оплатила Россия Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов
Комментарии
Ome Twi "ВАДА - это система коррупции, связанная с США и Европой"
Ome Twi Трамп не нашел времени на встречу с Порошенко
Ome Twi Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев
Nina Schnabel Военные США: Надо разбить Россию "на земле, море и в космосе"
Сева Петров Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев
Spassky Kochan Вслед за Обамой: Президент Филиппин послал Евросоюз "к черту"
Wladislav Kostoglodov Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом
Alexandr Shevkov Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом
facebook_108705652925382 Касьянов снова поклонился Украине
Дмитрий Гуньков Касьянов снова поклонился Украине
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?