Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом

Мир

Президент Франции Франсуа Олланд 20 сентября был удостоен приза "политик года" по версии фонда "Голос совести". Таким образом фонд отметил заслуги Олланда в борьбе с мировым терроризмом.

4

 Звания "политик года" Олланд был удостоен за "твердую позицию в сохранении демократии и свободы" после терактов во Франции. Напомним, что эта твердая позиция выражалась в словах "нас не запугать" и "мы должны сплотиться".

Ранее Правда.Ру подробно писала о критике в адрес президента Франции в связи с неспособностью принять действенные меры для обеспечения безопасности в стране.

"Вручая этот приз, вы награждаете не только меня, вы воздаете должное Франции. Воодушевляющей Франции, которая защищает свободу, демократию и права человека. Франции, пострадавшей во время жестоких терактов за свою культуру, образ жизни, идею", — заявил Олланд в ходе церемонии награждения.

Кроме того, Франсуа Олланд отдал дань памяти жертвам теракта 11 сентября 2001 года в США. Далее свою речь Олланд произнес на английском. "On that day we were all Americans, but today you're all French because you are aware that the threat is terrorism", — отметил Олланд ("в тот самый день мы все были американцами, но сегодня вы все французы, потому вы знаете, что терроризм — это угроза").

"Голос совести" был основан в 1965 году известным нью-йоркским раввином Артуром Шнейером. Ранее звания "политик года" по версии фонда "Голос совести" были удостоены бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози.

Отметим, что заслуги Олланда в борьбе с мировым терроризмом весьма сомнительны. В последние годы Франция была не более, чем жертвой. Поэтому, награда фонда скорее выглядит, как приз "за волю к победе".

С другой стороны, такой акт "признания" можно расценивать, как некий аванс, напутствие. Ведь, когда-то и Обаме дали Нобелевскую премию в надежде на то, что тот станет эдаким Горбачевым США. Однако зря надеялись.

Читайте также:

Политолог: "Олланд - самый слабый французский президент"

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы политик года Голос совести Франсуа Олланд
Комментарии
Лишний вес: не только вред, но и польза
Здоровье
Лишний вес: не только вред, но и польза
Десять святотатств с итальянской кухней
поучительно
Десять святотатств с итальянской кухней
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
"Вечный украинский вопрос" разъедает ЕС
Магас
Ингушетии требуется комплексное развитие
Интернет
Интернет-омбудсмен: России нужен Цифровой кодекс
Читательский топ
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Изобретатель мельдония разоблачил хитрость ВАДА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Мир
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
США и Канада
Калифорния и Техас собираются выйти из США по-крымски
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Дмитрий Нерсесов "Вечный украинский вопрос" разъедает ЕС Дмитрий Нерсесов Любовь Люлько Мир по-американски в Сирии оплатила Россия Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов
Комментарии
Ome Twi "ВАДА - это система коррупции, связанная с США и Европой"
Ome Twi Трамп не нашел времени на встречу с Порошенко
Ome Twi Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев
Nina Schnabel Военные США: Надо разбить Россию "на земле, море и в космосе"
Сева Петров Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев
Spassky Kochan Вслед за Обамой: Президент Филиппин послал Евросоюз "к черту"
Wladislav Kostoglodov Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом
Alexandr Shevkov Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом
facebook_108705652925382 Касьянов снова поклонился Украине
Дмитрий Гуньков Касьянов снова поклонился Украине
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?