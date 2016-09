Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом

Президент Франции Франсуа Олланд 20 сентября был удостоен приза "политик года" по версии фонда "Голос совести". Таким образом фонд отметил заслуги Олланда в борьбе с мировым терроризмом.

Звания "политик года" Олланд был удостоен за "твердую позицию в сохранении демократии и свободы" после терактов во Франции. Напомним, что эта твердая позиция выражалась в словах "нас не запугать" и "мы должны сплотиться".

Ранее Правда.Ру подробно писала о критике в адрес президента Франции в связи с неспособностью принять действенные меры для обеспечения безопасности в стране.

"Вручая этот приз, вы награждаете не только меня, вы воздаете должное Франции. Воодушевляющей Франции, которая защищает свободу, демократию и права человека. Франции, пострадавшей во время жестоких терактов за свою культуру, образ жизни, идею", — заявил Олланд в ходе церемонии награждения.

Кроме того, Франсуа Олланд отдал дань памяти жертвам теракта 11 сентября 2001 года в США. Далее свою речь Олланд произнес на английском. "On that day we were all Americans, but today you're all French because you are aware that the threat is terrorism", — отметил Олланд ("в тот самый день мы все были американцами, но сегодня вы все французы, потому вы знаете, что терроризм — это угроза").

"Голос совести" был основан в 1965 году известным нью-йоркским раввином Артуром Шнейером. Ранее звания "политик года" по версии фонда "Голос совести" были удостоены бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози.

Отметим, что заслуги Олланда в борьбе с мировым терроризмом весьма сомнительны. В последние годы Франция была не более, чем жертвой. Поэтому, награда фонда скорее выглядит, как приз "за волю к победе".

С другой стороны, такой акт "признания" можно расценивать, как некий аванс, напутствие. Ведь, когда-то и Обаме дали Нобелевскую премию в надежде на то, что тот станет эдаким Горбачевым США. Однако зря надеялись.

