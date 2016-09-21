Братислава доказала: Перспективы ЕС безрадостны

На фоне безработицы, экономического кризиса, терактов и миграционных потоков миллионы европейцев начинают думать, что Евросоюз их подвел. The New York Times пишет, что в ходе саммита в Братиславе канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию Евросоюза "критической", а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил об "экзистенциальном кризисе" ЕС. Тем не менее, прошедший саммит прошел непродуктивно.

Фото: REX

Заявления лидеров ЕС не раз противоречили их действиям. Президент Чехии Милош Земан, премьер-министры Италии Маттео Ренци, Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не раз высказывались за отмену антироссийских санкций, однако на площадке Брюсселя все как один голосовали за санкции.

"Действительно, складывается впечатление, что одни и те же политики делают противоречивые заявления или их заявления не подтверждаются практическими делами. Европейский союз — это крайне инерционная организация. Запущенный маховик процессов, будь это экономическая политика, проблема мигрантов или антироссийские санкции, какие-то внешнеполитические приоритеты очень трудно перезапустить. Отдельные страны не в состоянии изменить данный курс, и поэтому руководители стран посредством вот таких заявлений хотят привлечь внимание руководства Европейского союза, чтобы создать какой-то импульс, который приведет к изменению политики", — рассказал Правде.Ру старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

По мнению эксперта Pravda.Ru, ни одна страна Европы, без крайних на то оснований, не воспользуется своим правом вето. "Не стоит ожидать того, что Роберт Фицо, или Вацлав Клаус, или Виктор Орбан воспользуются механизмом вето. Они не пойдут против ЕС и, главное, Соединенных Штатов, с которыми согласуются все принципиальные вопросы внешней политики Евросоюза", — считает Петр Искендеров.

По мнению старшего научного сотрудника РАН, когда европейские политики заявляют о поддержке России, складывается ложное ощущение, что они являются потенциальными союзниками. "Не стоит забывать, что все они входят в ЕС и в НАТО одновременно. Это одна из проблем, которые существуют во внешнеполитической линии. В последние годы наметился определенный крен сотрудничества в сторону двухсторонних отношений со странами, которые на словах объявляют себя сторонниками России, это Центральная и Восточная Европа. Но надо понимать, ни одна из стран ЕС не будет выступать против генеральной линии союза. И в любой момент контракты со странами Европы по газу, нефти или атомной энергетике могут быть заморожены, если не будет взаимодействия с Брюсселем, Берлином или Парижем", — рассказал Правде.Ру Петр Искендеров.

Напомним, на саммите в Братиславе лидеры ЕС договорились только о том, что к предстоящей в следующем марте встрече они выработают новый план, способный вдохнуть в Евросоюз новую жизнь. Учитывая масштаб нынешнего кризиса, этого явно недостаточно. По мнению The New York Times, если европейским лидерам не удастся в ближайшее время реализовать свои планы, встреча в 2017 году может оказаться нерадостной.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня