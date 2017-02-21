Постпред Украины начал заседание СБ ООН с минуты молчания в память о Виталии Чуркине

Минутой молчания в память о постпреде РФ Виталии Чуркине открыл сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН постпред Украины Владимир Ельченко.

Фото: AP

"В качестве председателя Совета Безопасности я предлагаю провести минуту молчания в связи с кончиной постоянного представителя России Виталия Чуркина", - сказал Ельченко. Отметим, что само заседание СБ ООН было посвящено конфликтам в Европе.

Напомним, ранее Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.

Информацию уточнил замглавы МИД РФ Геннадий Гатиловагентству «Интерфакс». Он пояснил, что Украина, которая в настоящий момент является председательствующий в Совете Безопасности страной, не согласилась принимать официальное заявление в виде соответствующего документа.

«На фоне этой утраты такое поведение наших украинских коллег... Да бог им судья!» - цитирует реакцию пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Вскоре официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца объяснила блокирование отсутствием прецедентов, сообщает украинское издание Лига.net.

«Российские представители хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их постпреда... Мы ничего не блокировали, было сделано заявление для СМИ, как делалось в таких случаях раньше. Таких случаев было немного... Но прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», - заявила Беца.

Как сообщала "Правда.Ру", постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа, не дожив один день до 65-летия. Опытного дипломата, более 10 лет представлявшего Россию на высшем международном уровне, помянули добрым словом его друзья и коллеги, выразив свои соболезнования, на заседании ООН была объявлена минута молчания.

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