США собираются наказывать подозреваемых без суда

Проект «новых принципов», расширяющий возможности правоохранительных органов для депортации из Штатов мигрантов и прочих «нежелательных» лиц, предлагает министерство нацбезопасности США. К примеру, можно будет депортировать не только иностранцев, признанных виновными по решению суда, но и подозреваемых в совершении преступления.

Фото: AP

Такое предложение включено в проект, представленный на рассмотрение Белого дома, сообщает телеканал Fox News: в соответствии с указаниями, «дети, прибывшие в США без сопровождения родителей, а также несовершеннолетние, воссоединившиеся в США с родителями (также пребывающими в Штатах незаконно), теперь подлежат депортации». При этом родители таких детей будут привлекаться к уголовной ответственности.

Отмечается, что число лиц, подлежащих депортации, будет значительно расширено, а процесс депортации ускорится.

Как сообщала "Правда.Ру", это же министерство недавно озвучило еще один законопроект, в соответствии с которым у желающих въехать в США будут требовать доступ к аккаунтам в интернете. Такое требование, возможно, скоро будут предъявлять к иностранным гражданам в американских посольствах.

По словам министра внутренней безопасности страны Джона Келли, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять опасность для безопасности США.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня