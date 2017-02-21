Из-за блокады Донбасса Ринат Ахметов остановил два предприятия

В Луганской и Донецкой республиках из-за железнодорожной блокады Донбасса пришлось остановить два завода, принадлежащие украинскому предпринимателю Ринату Ахметову. Об этом говорится в сообщении на сайте горно-металлургической группы "Метинвест".

Фото: AP

Производства остановили Енакиевский металлургический завод в ДНР и на ПАО "Краснодонуголь" в ЛНР. В сообщении на сайте горно-металлургической группы "Метинвест" говорится, что причиной остановки предприятий стали непрекращающиеся боевые действия и блокада железнодорожного сообщения Украины с Донецкой и Луганской народными республиками.

С начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья. После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.

Оба этих предприятия — градообразующие, большая часть жителей работала именно здесь. Сокращать своих сотрудников "Метинвест" не намерен, весь персонал отправляют на "простой" с сохранением 2/3 получаемого оклада.

Напомним, 25 января п﻿редставители так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Свои действия радикалы объяснили тем, что нужно прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР.

16 февраля кабмин Украины ввел в стране режим ЧС из-за тяжелой ситуации в энергосистеме. Она связана с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады радикалами поставок из Донбасса.

Как рассказал в беседе с "Правдой.Ру" президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, действительно ощущается нехватка угля и газа, из-за чего возможны веерные отключения. Конечно, и то и другое можно закупить, но для этого нужна валюта.

"Можно и в США купить уголь, и даже в России, но нужны доллары. Тратить их не хотят, потому что золотовалютный резерв очень маленький, а без долларов не продают. У нас тут получилось, что в ДНР и ЛНР мы покупали за гривну, а покупать даже у США надо в долларах. Такие постоянные противоречия есть. Так что приняли решение экономить электроэнергию методом отключения", — сказал экономист.

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