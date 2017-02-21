Евросоюз официально подарил США еще один штат

Американский флаг с одной лишней звездой стал фоном для встречи вице-президента США с представителями Евросоюза.

Фото: AP

На фоне этого флага и прошло выступление Майка Пенса перед членами Европейского совета в Брюсселе. А заметило лишнюю 51-ю звезду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

На брюссельской версии звездно-полосатого флага — по одной на каждый американский штат — была 51 звезда вместо положенных 50, прибавив США еще один штат. При этом количество полос на флаге США было верное — 13, в соответствии с числом британских колоний. На флаге ЕС, который использовался для этого мероприятия, никаких ошибок замечено не было.

Американские журналисты оплошность европейцев заметили уже после того, как состоялись переговоры Пенсы и Туска. "На брюссельской версии флага изображены три ряда по девять звезд и три ряда по восемь звезд, — отметил телеканал Fox News. — Обычно же на американском флаге изображают чередование пяти рядов с шестью звездами и четырех рядов с пятью".

Церемониальный казус пока никак не прокомментировали в самом Брюсселе: пресс-служба Евросоюза об этом умалчивает.

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