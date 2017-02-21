Американский флаг с одной лишней звездой стал фоном для встречи вице-президента США с представителями Евросоюза.
На фоне этого флага и прошло выступление Майка Пенса перед членами Европейского совета в Брюсселе. А заметило лишнюю 51-ю звезду агентство "Ассошиэйтед Пресс".
На брюссельской версии звездно-полосатого флага — по одной на каждый американский штат — была 51 звезда вместо положенных 50, прибавив США еще один штат. При этом количество полос на флаге США было верное — 13, в соответствии с числом британских колоний. На флаге ЕС, который использовался для этого мероприятия, никаких ошибок замечено не было.
Американские журналисты оплошность европейцев заметили уже после того, как состоялись переговоры Пенсы и Туска. "На брюссельской версии флага изображены три ряда по девять звезд и три ряда по восемь звезд, — отметил телеканал Fox News. — Обычно же на американском флаге изображают чередование пяти рядов с шестью звездами и четырех рядов с пятью".
Церемониальный казус пока никак не прокомментировали в самом Брюсселе: пресс-служба Евросоюза об этом умалчивает.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.
Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.
Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.