Если в Прибалтике британские военные НАТО и будут драться с местным населением, то в таких происшествиях надо искать "руку Москвы", утверждает глава департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран.
Как сообщает Times, Марран уверен, что Россия может использовать методы "медовой ловушки" (когда разведывательные службы подсылают женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов), а также устраивать провокации, дабы получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа.
"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и т. п.", — заявил чиновник в интервью британской газете.
Угрозу того, что британские солдаты могут быть вовлечены в некие "шпионские игры холодной войны", власти Эстонии и Британии обсуждают уже давно. Ведь тот факт, что в Европе располагаются четыре тысячи военных из стран НАТО, может стать "отличной возможностью для Москвы создать ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ", пояснил Марран.
При этом никаких фактов, подтверждающих подобные измышления, эстонский представитель привести так и не смог. Зато вспомнил об одном инциденте, о котором рассказывала в прошлом году "Правда.Ру": когда в драке с участием двух военных, случившейся в Риге, руководство британской армии разглядело "руку Кремля" и "российский заговор". Утверждалось даже, что уличная драка якобы была затеяна для "дискредитации вооруженных сил Великобритании и НАТО".
Не забыл Марран поговорить и о "киберугрозе" предстоящим во Франции, Нидерландах и Германии выборам. "Могут применяться кибершпионаж, кампании дезинформации, шантаж на основе украденных данных, например", — заявил Марран.
Все подобные заявления со стороны Прибалтики доносятся не в первый и, конечно, не в последний раз. Однако, как сказал глава российского МИД Сергей Лавров, "альянсу просто нужен повод, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ". И если такого повода в реальности нет, то его можно и придумать.
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