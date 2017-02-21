Прибалтика боится: Кремль заставит бойцов НАТО драться в пабах

Если в Прибалтике британские военные НАТО и будут драться с местным населением, то в таких происшествиях надо искать "руку Москвы", утверждает глава департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран.

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Как сообщает Times, Марран уверен, что Россия может использовать методы "медовой ловушки" (когда разведывательные службы подсылают женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов), а также устраивать провокации, дабы получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа.

"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и т. п.", — заявил чиновник в интервью британской газете.

Угрозу того, что британские солдаты могут быть вовлечены в некие "шпионские игры холодной войны", власти Эстонии и Британии обсуждают уже давно. Ведь тот факт, что в Европе располагаются четыре тысячи военных из стран НАТО, может стать "отличной возможностью для Москвы создать ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ", пояснил Марран.

При этом никаких фактов, подтверждающих подобные измышления, эстонский представитель привести так и не смог. Зато вспомнил об одном инциденте, о котором рассказывала в прошлом году "Правда.Ру": когда в драке с участием двух военных, случившейся в Риге, руководство британской армии разглядело "руку Кремля" и "российский заговор". Утверждалось даже, что уличная драка якобы была затеяна для "дискредитации вооруженных сил Великобритании и НАТО".

Не забыл Марран поговорить и о "киберугрозе" предстоящим во Франции, Нидерландах и Германии выборам. "Могут применяться кибершпионаж, кампании дезинформации, шантаж на основе украденных данных, например", — заявил Марран.

Все подобные заявления со стороны Прибалтики доносятся не в первый и, конечно, не в последний раз. Однако, как сказал глава российского МИД Сергей Лавров, "альянсу просто нужен повод, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ". И если такого повода в реальности нет, то его можно и придумать.

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