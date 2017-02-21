Прощание с Америкой: от гражданства США отказались Буре, Джонсон и немецкий принц

Списки экс-американцев опубликовало в своем отчете министерство финансов США. Среди тех, кто отказался от американского гражданства можно увидеть известные фамилии. Среди них — звезда НХЛ Павел Буре, глава МИД Великобритании Борис Джонсон и немецкий принц Александр Гогенцоллерн.

Фото: AP

Знаменитый советский и российский хоккеист Павел Буре, который с 1999 года работал в Америке, с журналистами свой отказ от американского гражданства обсуждать не стал, однако звезда НХЛ, даже несмотря на свою вполне успешную карьеру, часто отмечал, что в России он себя чувствует комфортнее всего

В интервью "Комсомольской правде" спортсмен заявил: "Всегда говорил, что живу в Москве, а работаю в Северной Америке. Я один из немногих энхаэловцев, кто в начале 1990-х каждый год приезжал в Россию. Особо домой никто не рвался, у людей даже акцент возникал. А я — москвич. Это мой город. Я тут вырос, и мне здесь комфортно".

От американского паспорта отказался и индийский учёный Кришна Элла — один из пионеров в области молекулярных исследований в Индии и основатель технопарка Genome Valley. Учёный проводил работы над созданием вакцины против вируса Зика. Фармацевтическая компания Bharat Biotech International Ltd., которую возглавляет Элла, в 2016 году первая в мире подала заявку на патент вакцины.

Среди отказавшихся от американского гражданства упоминается имя Фарука Эль-Окдаха, бывшего руководителя Центрального банка Египта. Этот пост он занял в 2003 году, имея за плечами 19-летний опыт работы в банковской сфере (в американской компании Irving Trust), и покинул его в 2013-м, так как новая Конституция Египта (принятая в январе 2014 года. — ред.) запрещала ему идти на третий срок.

Есть в списке минфина США и фамилия министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, получившего когда-то американское гражданство по праву рождения: на свет он появился в Нью-Йорке, а затем, когда Джонсону было пять лет, семья перебралась в Лондон.

Ранее Джонсон неоднократно критиковал американскую налоговую систему, согласно которой все граждане США, независимо от того, где проживают, должны осуществлять взносы в бюджет. Так, в 2014 году американские власти потребовали от Джонсона уплатить налог за продажу дома в Великобритании. В ответ на это дипломат выступил с заявлением о попытке Штатов "нанести удар".

Помимо этого жёсткую реакцию Джонсона вызвал и инцидент, произошедший в 2006 году. Тогда сотрудник авиакомпании Continental Airlines отказался посадить политика, путешествующего по США с семьёй, в самолёт, отметив, что Джонсон обязан был лететь по американскому паспорту, срок действия которого к тому моменту уже истёк. Чтобы продолжить поездку, Джонсону пришлось написать заявление об официальном отказе от гражданства США, о чём он сообщил в своём блоге.

От американского гражданства в 2016 году отказался и наследник немецкого княжеского дома Гогенцоллерн-Зигмаринген Александр Фридрих Антониус Йоханесс фон Гогенцоллерн. Гражданином США он, как и глава британского МИД, был по праву рождения. В настоящее время он работает в негосударственной экологической организации Rettet den Regenwald, которая борется за сохранение тропических лесов.

Надо сказать, что по сравнению с показателями 2015 года, число желающих отказаться от американского гражданства в 2016 году выросло на 26%. Эксперты связывают этот процесс с тем, что с 2010 года в стране действует закон по борьбе с уклонением от уплаты налогов граждан, работающих за пределами страны.

Закон о налогообложении зарубежных счетов — FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) -обязывает американцев, имеющих средства на банковских счетах в других странах, ежегодно отчитываться об их состоянии перед Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN), органом Министерства финансов США.

Для многих экспатриантов эти требования становятся настолько обременительными, что они просто отказываются от американского гражданства.

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