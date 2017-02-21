Смогут ли США сделать Москву и Пекин врагами?

Потенциальное сближение Москвы и Вашингтона не сможет нанести вред российско-китайским отношениям, стоящим на очень крепком фундаменте, а попытки президента США Трампа внести свои изменения в стратегический треугольник Китай — США — Россия не дают ожидаемых результатов, поскольку Россия и Америка очень разные и вряд ли смогли бы построить столь же крепкое партнерство. Об этом в материале для китайского издания Global Times пишет эксперт Ван Хайюнь.

Серьезные изменения в этот намечающийся треугольник вносит "неожиданная жёсткость" нового главы Белого дома в адрес Москвы. Возникает впечатление, что после отставки советника по нацбезопасности США Майкла Флинна в отношениях между Москвой и Вашингтоном сделан резкий разворот, и вот уже Трамп требует от России "вернуть Украине Крым".

По мнению китайских аналитиков, на фоне положительных высказываний Трампа в адрес Москвы, сделанных еще на этапе предвыборной борьбы, перспективы Поднебесной в указанном треугольнике в условиях сближения Москвы и Вашингтона были довольно туманные. Однако Ван Хайюнь придерживается иного мнения.

Эксперт уверен, что простор для улучшения российско-американских отношений очень ограничен. Это связано в первую очередь с тем, что противоречия между двумя странами носят структурный характер: слишком различаются их идеологии и интересы, поэтому пространства для компромисса очень мало. Со стратегической точки зрения между Россией и США слишком много точек соприкосновения, в которых ни одно государство не собирается отказываться от своих позиций.

Свою роль играет и давление на Трампа внутри правительства США, и тот факт, что в России "слишком хорошо знакомы с американской гегемонией, чтобы возлагать большие надежды на улучшение отношений между двумя странами".

По сравнению с отношениями между Москвой и Вашингтоном российско-китайское взаимодействие носит стабильный и стратегический характер: сотрудничество двух соседних больших государств — это проработанная стратегия, а не вынужденный шаг. Кроме того, эти отношения имеют прочную базу, так как обе страны являются "объектами сдерживания" для США, а их цели и интересы зачастую совпадают.

Стоит отметить, что американский политолог Збигнев Бжезинский и его соавтор Пол Вассерман в статье для The New York Times утверждают, что Дональду Трампу пора определиться с внешнеполитической доктриной, которая обеспечит лидерство США. По их мнению, мировой порядок в ближайшие годы должен поддерживаться диалогом трех наиболее влиятельных держав: Соединенными Штатами, Китаем и Россией. При этом Белому дому необходимо следить за тем, чтобы Пекин и Москва не слишком сближались.

Прокомментировать ситуацию, сложившуюся в отношениях "стратегического треугольника" Китай — США — Россия, "Правда.Ру" попросила замдиректора Института Дальнего Востока РАН, доктора экономических наук, профессора Андрея Островского.

Смогут ли США сделать Москву и Пекин врагами?

Это уже было в 1972 году, когда США и Китай подписали Шанхайское коммюнике. То есть сделать Москву и Пекин врагами можно только в том случае, если США согласятся на передачу Тайваня Китаю. А в настоящее время китайско-американские отношения тоже далеки от прекрасных, хотя в финансово-экономическом плане идет достаточно бурное сотрудничество. Объем внешней торговли между США и Китаем превышает 600 миллиардов долларов. Довольно большой и объем инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Но тем не менее Трамп настаивает на том, чтобы китайские инвестиции не пускать в США, - или, по крайней мере, ограничить их на американской территории. Это первый момент. И второй момент — внешнеполитический. США считают, что Китай слишком усилился в Азиатско-тихоокеанском регионе. В частности, США сознательно обостряют проблему островов Южно-Китайского моря.

Кроме того, пока непонятны перспективы самого Трампа, насколько долго он сможет усидеть в президентском кресле: давление внутри страны на него чрезвычайно велико, и он во многом вынужден пока не менять внешнеполитический курс, сохранять довольно жесткую позицию по отношению как к России, так и к Китаю.

Американский политолог Збигнев Бжезинский пишет, что Белому дому необходимо следить за тем, чтобы Пекин и Москва не слишком сближались. Чем опасно для США чрезмерное сближение России и Китая?

Естественно, опасность существует колоссальная. Если Россия и Китай сильно сблизятся, то США мгновенно окажутся в качестве проигравшего - как на территории Евросоюза, так и в Азиатско-тихоокеанском регионе. Тем более что Россия и Китай должны в основном осуществлять стыковку двух экономических программ: Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Вдобавок до 2020 года действует договор между Россией и Китаем. Конечно, пока еще это договор партнерский, не союзный. Но дело в том, что если США будут так и дальше обострять свою позицию в отношении России, в отношении Китая, то не исключено, что этот партнерский договор может превратиться и в союз.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!