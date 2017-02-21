Смерть Виталия Чуркина: соболезнования и расследование

Как сообщала "Правда.Ру", постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа, не дожив один день до 65-летия. Опытного дипломата, более 10 лет представлявшего Россию на высшем международном уровне, помянули добрым словом его друзья и коллеги, выразив свои соболезнования, на заседании ООН была объявлена минута молчания.

Фото: AP

Генеральный секретарь ООН выразил свои соболезнования в связи с внезапной кончиной постоянного представителя России в организации Виталия Чуркина. По словам Антониу Гутерреша, он был шокирован случившейся трагедией.

Генсек ООН сказал о том, что ему будет очень не хватать мастерства коллеги и его дружбы. Он назвал Чуркина ярким и остроумным оратором, а также человеком, одаренном многими талантами. Гутерреш не смог сразу отреагировать на это печальное событие, так как летел в Нью-Йорк из Германии, где участвовал в конференции по безопасности.

"Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы. Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье, родным, правительству и народу России", — приводит слова Гутерреша РИА "Новости".

В должности постпреда Чуркин пережил один из самых сложных периодов новейшей истории, отметил глава Организации объединенных наций.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заменить Чуркина на посту постпреда РФ в ООН будет крайне сложно, передает ТАСС. По ее словам, он был уникальным дипломатом классической русской школы, заменить его будет крайне сложно. Кончина Чуркина — это "просто трагедия". "Это был такой настоящий классический дипломат, классической русской школы, это был величайший умница", — сказала Матвиенко.

"Это был тот случай, когда сердце дипломата не выдержало", — добавила она.

По поводу кончины Виталия Чуркина не преминул сказать несколько не вполне сейчас уместных слов постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко: «Знал Чуркина много лет, хотя и неблизко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкции из своей столицы можно добавить определённый личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль. Вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно».

Журналисты "Комсомольской правды" в свою очередь проводят свое собственное расследование. Корреспондент в Нью-Йорке пытается разобраться в причинах скоропостижной смерти выдающегося дипломата.

Виталия Чуркина могли довести до инфаркта американские журналисты, утверждает издание. Источники в постпредстве РФ при ООН рассказали "КП", что Чуркин в последние несколько дней не раз с возмущением отзывался о статье, опубликованной на портале BuzzFeed.

В статье "Странная смерть российского дипломата, или Кто пробил его голову в день выборов?" автор связывает смерть техсотрудника Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке с якобы имевшим место вмешательством российских разведслужб в предвыборную кампанию в США. Известно, что комендант Генконсульства Сергей Кривов скончался на рабочем месте в день выборов в США.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким Виталия Чуркина: "Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего мужа и отца Виталия Ивановича. Его безвременный уход из жизни — тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики. И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно остро".

"Человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнёров. Заслуги Виталия Ивановича трудно переоценить. Ему доверялись ответственные посты в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Но наиболее ярко его способности проявились в период работы Постоянным представителем России при ООН", — говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент особо отметил, что Виталий Чуркин был несгибаемым и непобедимым бойцом: "Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений. Виталий Иванович был настоящим патриотом и гражданином. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня