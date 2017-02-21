Полицию в Стокгольме мигранты забрасывают камнями

Десятки человек приняли участие в массовых беспорядках, произошедших в ночь на вторник в пригороде Стокгольма, населенном преимущественно мигрантами.

Фото: AP

Инцидент случился поздно вечером у оной из станций стокгольмского метро, во время полицейской операции по задержанию подозреваемого в преступлении. Представители правопорядка были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух, после того как из собравшейся толпы в них полетели камни.

Спустя два часа в соседнем районе неизвестные сожгли около десятка автомобилей и разграбили магазины. Оценить нанесенный ущерб власти смогут только сегодня днем.

Согласно официальным данным, Швеция, население которой насчитывает около 9,5 млн человек, приняла у себя около 200 тыс. беженцев и мигрантов. Только за 2015 год страна приняла более 160 тысяч человек, и это наибольшее соотношение прибывших к местным жителям, чем в остальных странах Европы.

Только введение Швецией новых пограничных правил смогло несколько уменьшить поток желающих поселиться в стране. Кроме того, власти стали поощрять мигрантов, согласных добровольно вернуться на родину.

Сложившаяся ситуация не могла не вызвать рост недовольства среди местных жителей, а в результате полиция отмечает отдельные случаи нападений на мигрантов.

Вчера съемочная группа телеканала CBS, желая доказать, что мигранты - вполне мирные люди, а Швеция - самая безопасная страна, отправилась в пригород, где в основном живут мусульманские мигранты. Закончилось это "путешествие" печально: журналистов избили, а оборудование телевизионщиков попытались отнять.

О проблемах с мигрантами в Швеции двумя днями ранее заявил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге во Флориде, отметив серьезные проблемы, возникшие на этой почве.

"Посмотрите, что произошло в Германии, посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции, кто бы мог подумать! В Швеции! Их было много. У них возникли проблемы, которые они и представить себе не могли", - сказал американский лидер.

Эти слова озадачили многих: никто, в том числе и бывший премьер-министр Швеции, не понял, что именно имел в виду Трамп, поскольку именно в пятницу никаких террористических нападений не было.

Позднее президент США написал в "Твиттере", что говорил не о терактах, а затронул в своем выступлении тему мигрантов в Швеции, которая обсуждалась накануне в документальном фильме, вышедшем в эфир на телеканале Fox News.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", - написал он.

Сложившаяся ситуация безусловно, волнует граждан многих европейских стран, рассказал в интервью "Правде.Ру" председатель российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

"Конечно, в абсолютном большинстве они совсем не в восторге от того, что происходят такие большие миграционные передвижения. Тем более, что последние миграционные потоки представляли из себя в основном перемещения мужчин призывного возраста. То есть это были именно те, которые должны были бы по идее защищать свои семьи от тех, кто пытается их обидеть, а не спасаться в Европе", - считает он.

Проблему беженцев считает одним из главных вопросов для Германии считает немецкий журналист и писатель Ульрих Хайден. По его словам, даже канцлер Ангела Меркель - и та вынуждена сделать разворот из-за проблем, которые создала в стране миграция. Сейчас ярая сторонница почти бесконтрольного приема "гостей" заговорила о том, что с миграционным кризисом надо как-то справиться. Хотя все понимают: она надеется, что вокруг Европы будет очень жесткий пограничный контроль и что беженцы вообще не смогут попасть в Германию.

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