Соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина выразил генсек ООН

Генеральный секретарь ООН выразил свои соболезнования в связи с внезапной кончиной постоянного представителя России в организации Виталия Чуркина. По словам Антониу Гутерреша, он был шокирован случившейся трагедией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: AP

Генсек ООН сказал о том, что ему будет очень не хватать мастерства коллеги и его дружбы. Он назвал Чуркина ярким и остроумным оратором, а также человеком, одаренном многими талантами.

Гутерреш не смог сразу отреагировать на это печальное событие, так как летел в Нью-Йорк из Германии, где участвовал в конференции по безопасности.

«Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы. Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье, родным, правительству и народу России»,- приводит слова Гутерреша РИА "Новости».

В должности постпреда Чуркин пережил один из самых сложных периодов новейшей истории, отметил глава Организации объединенных наций.

Как сообщала "Правда.Ру", постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа, не дожив один день до 65-летия. Опытного дипломата, более 10 лет представлявшего Россию на высшем международном уровне, помянули добрым словом его друзья и коллеги, выразив свои соболезнования.

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