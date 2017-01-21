К перемирию в Сирии присоединились больше 1100 населенных пунктов

Российские представители за минувшие сутки зафиксировали в Сирии четыре нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона — ни одного. Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон.

Фото: AP

При этом все больше группировок присоединяются к перемирию. На сегодняшний день общая численность их членов — 60 тысяч человек. К перемирию присоединились уже больше 1100 населенных пунктов.

Напомним, в конце декабря были достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны. Режим прекращения огня в Сирии был введен в полночь 30 декабря. Он не распространяется на "Исламское государство" (запрещена в России), "Фронт ан-Нусру" и другие связанные с ними группировки. Тогда же стало известно, что Владимир Путин согласился с предложением сократить группировку российских войск в Сирии.

Сегодня стало известно, что делегация Ирана на переговорах по Сирии в Астане провела в субботу предварительные встречи с российскими, а также турецкими коллегами, передает иранское агентство Fars. Согласно сообщению, замминистра иностранных дел ИРИ Хусейн Джабери Ансари встретился, в частности, с представителем российской делегации на переговорах Александром Лаврентьевым.

Иранская сторона также провела переговоры с прибывшими в Астану представителями Турции. Как отмечает агентство, дипломаты из РФ, Ирана и Турции позже проведут трехстороннюю встречу. Ранее уже сообщалось, что делегации Ирана, РФ и Турции проведут консультации перед началом переговоров по Сирии в Астане. Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января.

Тем временем иранская сторона высказалась против участия американцев в предстоящих на следующей неделе в Астане переговорах по Сирии, Россия выступила за приглашение США. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, невозможно добиться конструктивного урегулирования конфликта в Сирии без участия США.

Добавим, сегодня шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам боевиков террористической организации "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Минобороны РФ. Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы", — отмечается в сообщении.

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