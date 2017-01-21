Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями

источник Pravda.Ru

Австрийское издание Kurier написало, что российская экономика отошла от "состояния шока", которое вызвали санкции Запада и падение цен на нефть. Чего нельзя сказать об австрийских производителях, которые поставляют продукты питания в Российскую Федерацию, сетует издание.

Как пишет автор материала, еще каких-то четыре года назад русские покупали все "качественное и дорогое", а Россия была "райским рынком сбыта". Но эти времена ушли в прошлое. В условиях санкции жители РФ стали разборчивее и теперь лучше ориентируются в ценах.

Бывший торговый советник посольства Австрии в России Дитмар Фелльнер считает, что санкции — "неверное средство" для того, чтобы "наказать Россию", отмечает Kurier. По его словам, штрафные меры против Москвы "по меньшей мере"навредили Европе так же, как и Российской Федерации.

О провальности санкций давно говорят на Западе. Ранее президент Чехии Милош Земан вновь призвал к отмене антироссийских санкций. В интервью словацкому телеканалу Tablet он заявил, что ограничения только укрепили позиции российского руководства, в отличие от ожиданий инициаторов.

До этого канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью изданию Kurier также заявил, что антироссийские санкции невыгодны Евросоюзу, однако для сообщества важнее соблюдение европейских ценностей. "С экономической точки зрения было бы важно, чтобы санкции прекратились. Пересмотреть их — это тоже правильно", — заявил Керн.

Добавим, выступая на конференции Freedom for Europe в германском Кобленце, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призвала лидеров стран-членов Европейского союза быть более самостоятельными в выборе политического курса.

"Народы Германии, Италии, Испании, все народы Европы подвергаются тирании. Тирания — это ещё и информационная война. Любой ценой необходимо людям помешать общаться друг с другом", — приводит цитату Ле Пен РИА Новости. По её словам, "во Франции врут про Германию, в Германии врут про Великобританию и так далее". Евросоюзу придёт конец, когда люди поймут, что они не такие уж разные, как им это подают, считает политик.

О снятии санкций задумались и в США. Недавно советник президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имеют обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — сказал он.

Правда, так просто санкции в США никто не снимет. В январе Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.

Правда, в Кремле на это ответили, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо, а "увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения".

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