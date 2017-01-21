Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо, страны имеют различный ядерный потенциал, и поэтому увязывать вопросы отмены санкций против России со стороны США и ядерного сокращения вряд ли возможно.
"Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов.Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, итогом симметричных сокращений может стать нарушение ядерного паритета, ядерного сдерживания.
"Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения", — сказал он.
В своем первом интервью после избрания президент США Дональд Трамп сказал, что приоритетами во внешней политике станут борьба с "Исламским государством"(запрещенная в РФ террористическая организация) и переговоры с Россией по разоружению. Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп сказал, что это может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.
В январе Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.
"Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", — ответил Трамп в интервью газете Times на вопрос журналиста о перспективах будущих переговоров РФ и США по ядерному разоружению.
До этого Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал.
"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Позже Трамп рассказал о том, что США обойдут всех в гонке вооружений. Правда, недавно назначенный им пресс-секретарь Шон Спайсер пояснил, что гонки вооружений не будет. По его словам, Трамп просто хочет передать другим странам сообщение о том, что не будет сидеть сложа руки.
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