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Источник Правда.Ру

Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа

Мир

 

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Фото: AP

Историки и авторы речей окрестили послание Дональда Трампа на инаугурации "одним из самых зловещих в истории". Специалисты говорят, что, если верить Трампу, США сейчас находятся в ужасном кризисе. Мнения экспертов привел в своей статье The Wall Street Journal.

Корреспондент LA Times Марк. З. Барабак назвал речь 45-го президента США "Трампизмом в чистом виде". Он отметил, что не услышал "возвышенных призывов", послание было "озлобленным, грубым и глубоко обиженным".

Газета The Washington Post называет выступление на инаугурации "резким и ожесточенным".

"Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей", новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство", — пишет издание.

The New Yorker обращает внимание на то, что новый президент не вспомнил ни о "жертвах, принесенных нашими предками", ни о духе Америки, ни о ее ценностях.

В соцсетях также обратили внимание на то, что Трамп фактически процитировал в своей речи Бэйна — злодея из вселенной DC Comics, сообщает РИА Новости.

Как передавала Правда.Ру, на инаугурации Трамп подчеркнул, что время пустых разговоров прошло, наступает эра действий. Он также заявил, что "Америка будет выигрывать. Как никогда раньше".

"Когда Америка едина, ее не остановить", — сказал 45-й президент США. Также миллиардер напомнил слоган своей предвыборной кампании: "Мы сделаем Америку снова великой!".

Трамп закончил свою речь словами "Бог благословил Америку".

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самой большой ошибкой предположения западных аналитиков о том, что избранный президент США Дональд Трамп является "нашим человеком".

"Это не наш человек. Это американский человек — президент США", — сказал Песков в интервью "Вести в субботу", которое вышло в эфир на телеканале "Россия 1". Представитель президента заявил, что политики и эксперты, которые пытаются найти связи между российскими властями и Трампом, совершают большую ошибку.

Сегодня Time выдал статью о мировой реакции на президентство Дональда Трампа. Материал начинается словами, что "за пределами США многие с радостью встретят новости о вступлении Дональда Трампа в должность американского президента". В пример приводят Россию, Филиппины, Турцию и Сирию.

А вот "под ударом" государства Прибалтики, Мексика, Япония, Франция и Германия. Особую обеспокоенность выражают страны Прибалтики, пишет автор статьи. Они якобы боятся вторжения России на фоне улучшающихся отношений Вашингтона и Москвы. С опаской смотрят на Трампа в Германии. По мнению издания, симпатия Трампа по отношению к российскому лидеру ослабит позиции Ангелы Меркель и укрепит позиции тех европейцев, которые утверждают, что попытки наказать Россию контрпродуктивны и обречены на провал.

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