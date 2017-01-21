Time назвал страны, которые больше всего боятся президентства Трампа

Журнал Time выдал статью о мировой реакции на президентство Дональда Трампа. Материал, перевод которого опубликован на Иносми, начинается словами, что "за пределами США многие с радостью встретят новости о вступлении Дональда Трампа в должность американского президента". В пример приводят Россию, Филиппины, Турцию и Сирию.

Но есть и те, кто серьезно опасается президентства Трампа. В их числе — Мексика. Трамп много раз предупреждал, что Мексике стоит приготовиться к законопроекту о стене, к нескольким миллионам депортированных и мощному давлению на торговлю. При этом для государства, которое отправляет в США 80% своего экспорта и получает оттуда 60% импорта, это станет настоящим ударом.

Далее в списке — Япония. Несмотря на общие интересы лидеров государств, на ситуацию с Японией может повлиять рост напряженности между США и Китаем, говорится в материале. Если Трамп спровоцирует рост напряженности в отношениях с Китаем, Япония окажется между двумя из своих главных коммерческих партнеров.

Особую обеспокоенность выражают страны Прибалтики, пишет автор статьи. Они якобы боятся вторжения России на фоне улучшающихся отношений Вашингтона и Москвы.

С опаской смотрят на Трампа в Германии. По мнению издания, симпатия Трампа по отношению к российскому лидеру ослабит позиции Ангелы Меркель и укрепит позиции тех европейцев, которые утверждают, что попытки наказать Россию контрпродуктивны и обречены на провал.

Замыкает список Франция. Там боятся, что победа Трампа может убедить избирателей в необходимости весной этого года сделать выбор в пользу ультраправого "Национального фронта" и его лидера Марин Ле Пен.

Напомним, на инаугурации Трамп заявил, что Америка будет стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы.

Между тем Правда. Ру сообщала о том, что американские СМИ прочат США войну с Россией или Китаем в будущем году. В статье The Christian Science Monitor говорится, что пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт. Кроме того, отмечает издание, американским властям придётся столкнуться с расхождением в вопросах безопасности с Кремлем, "армия которого становится сильнее".

Но не все зарубежные издания прочат войну между США и Россией. В своей статье The Washington Post написала, что Путин и Трамп могут заключить пакт о ненападении. Документ, по мнению издания, может содержать взаимные обещания "воздерживаться от любых актов насилия, от любых агрессивных действий и нападения друг на друга — как в индивидуальном порядке, так и совместно с другими державами".

Журналист говорит о точках соприкосновения двух лидеров — "неприязни к НАТО", а также об общих экономических интересах.

А недавно Правда. Ру сообщала, что европейская пресса всерьез обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут поделить Европу и устроить Ялту-2. Основываясь на сближении двух лидеров — Путина и Трампа, — автор выражает опасения, что президент США заключит невыгодную для европейцев сделку с главой Кремля.

"Это будет новая Ялта, новое разделение Европы на сферы влияния, — предостерегает автор статьи в Neue Zürcher Zeitung. — Ведь, как известно, одна из целей российского президента заключается в том, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой". По словам журналиста, Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

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