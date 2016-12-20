Поссорить Москву с Анкарой - мечта Вашингтона и Лондона

Вчера в столице Турции Анкаре был убит российский посол, а сегодня Генеральная ассамблея ООН приняла откровенно антироссийскую резолюцию, осуждающую ситуацию с правами человека в Крыму и призывающую Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

За украинскую инициативу проголосовали 73 страны, среди которых не только страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, но и Турция.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила доцента факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко.

— Какие будут извлечены уроки и для Турции, и для России?

— Это уже четвертая попытка поссорить Россию и Турцию за последние два года. И мы видим очень большую игру со стороны отдельных кругов Запада, прежде всего США и особенно Великобритании, которая обладает большим весом на Средиземном море. Также пытаются вмешаться и монархии Персидского залива.

Я напомню кратко, первая попытка — это визит президента Кипра в феврале 2015 года и переговоры с Кипром по вопросу о возможности российской базы на Кипре. Ждали тогда конфликта между Россией и Турцией, если бы Россия согласилась.

Затем в апреле 2015-го была истерика вокруг визита Путина в Ереван и его заявления по поводу геноцида армян. Нашего президента упрекали в том, что его заявления противоречат духу российско-турецких отношений.

Затем был кризис вокруг сбитого российского самолета с заморозкой контактов. А теперь убийство посла. И все это укладывается очень хорошо в единую цепь.

Если Россия и Турция будут партнерами, то тогда Россия выйдет в Средиземное море. Если Россия и Турция будут противниками, то Россия будет заперта в Черном море, как в XIX веке. И вот теперь, после присоединения Крыма, в Вашингтоне и Лондоне возобладала идея снова запереть Россию в Черном море и сделать из Турции противовес России, поскольку Россия сильно укрепила свои позиции.

Третий момент, наша операция в Сирии доказала, что Россия стала игроком на Средиземном море, мы вернулись в тот регион, который Великобритания считала и считает своим озером по линии Гибралтар - Мальта - Кипр.

Добавим сюда раздражение США плюс недовольство монархий Персидского залива, которые опасаются появления в регионе российского военного потенциала… Как видите, здесь много сторон, заинтересованных в том, чтобы столкнуть Россию и Турцию.

— А что вы скажете о резолюции Генассамблеи ООН?

— Резолюция Генассамблеи для того, чтобы не забыли про Крым. На Украине есть определенные круги, которые очень боятся, что про Крым на Западе забудут, как забыли про Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, еще в Бухаресте 20 мая 2014 года вице-президент США Джозеф Байден четко сказал: Россия вернула себе статус ведущей державы на Черном море после присоединения Крыма и заключения союза с Абхазией. Этому надо всячески противодействовать, а уж тем более, нельзя позволить России выйти в Средиземное море через партнерство с Турцией.

— Каков должен быть адекватный ответ России?

— Я думаю, для России главное — сохранить партнерский вектор отношений с Турцией, несмотря ни на что. Только партнерский вектор с Турцией позволит нам укрепиться на Черном море и продолжать игру на Средиземном море.

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