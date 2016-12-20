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Источник Правда.Ру

"Окровавленные девочки" как вершина пропаганды против России

Мир

В египетском Порт-Саиде задержаны пять местных жителей с двумя детьми, 12 и 8 лет, которые делали постановочные снимки, призванные убедить интернет-общественность в страданиях жителей сирийского Алеппо. Об этом сообщается на странице МВД Египта в Facebook.

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Источник: youtube.com

Стражи порядка выяснили, что девочку нарядили в белое платье, измазанное красной краской, и дали в руки белого плюшевого медвежонка, испачканного этим же веществом. На предплечье девочки была закреплена "бинтовая повязка". Съемка осуществлялась на фоне развалин здания, построенного незаконно и снесенного по решению властей.

Задержанные пояснили, что собирались опубликовать сделанные снимки в социальных сетях и выдать их за съемки пострадавших жителей Алеппо.

Зачем и кому понадобилось устраивать эту провокацию, Правда.Ру спросила у историка, политолога, главного редактора журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждара Куртова.

— Пропаганда является неотъемлемой частью политических и военно-политических операций государств и негосударственных образований. В настоящее время очень много сил заинтересовано в дискредитации политики России и сил, которые ее поддерживают, правительства Башара Асада, иранских военных формирований, с целью, как минимум, уменьшить боевые победы названных мною сил и тем самым помочь террористическим организациям восстановить свою боевую способность и перейти в контрнаступление.

Эти атаки имеют определенный успех. Поскольку мы видим, что общественное мнение на Западе негативно относится к боевым операциям российских военно-космических сил. Ведутся разговоры о необходимости еще больше усилить санкции против РФ, поэтому такие постановочные съемки, конечно, будут иметь место и в будущем. Я думаю, что к этому нужно относиться спокойно.

К сожалению, у России нет должных возможностей и ресурсов полноценно воевать на информационных фронтах, поскольку СМИ западных государств гораздо больше по количеству и они финансируются куда лучше, чем российские. Но правда всегда одерживает победу, нужно только держаться принятой линии, поскольку она справедливая и правильная, и не поддаваться на подобного рода шантаж. А все эти факты нужно просто разоблачать.

— Еще пара примеров: семилетняя девочка Бана Алабед рассказывала в интернете об ужасах жизни под бомбардировками в восточном Алеппо. Бане предложили помощь в эвакуации из города вместе с семьей. Практически сразу стало понятно, что собеседник предпочитает английский язык, ни разу не ответив на арабоязычные сообщения на родном для любого сирийца языке. Второй пример: стали известны подробности о структуре бюджета действующей в Сирии организации "Белые каски". Именно она стоит за целой серией бездоказательных обвинений в адрес российских ВКС и публикацией фальшивых новостей о событиях в Сирии. Есть основания полагать, что организация курируется британской разведкой, а финансирует ее Сорос. Все это звенья одной цепи?

— Да, конечно… В сдерживании России заинтересованы очень многие мировые игроки: и консервативные страны Персидского залива, арабские монархии, и геополитический Запад, и различные подпольные террористические организации, поэтому методы, к которым они прибегают, будут становиться еще более изощренными.

— По двум сообщениям, поступающим из Алеппо, по крайней мере 14 инструкторов американской коалиции были захвачены сегодня утром в восточном Алеппо в бункере сирийским спецназом. Пока эти данные не подтверждены. Как вы считаете, западные инструкторы действительно работают в Алеппо?

— Это не только американцы. Именно отчаяние и вопли, в том числе в Совете Безопасности, вокруг успешных действий России в Алеппо, были связаны с тем, что западные страны защищали не только террористов, защищали своих собственных волонтеров, инструкторов, которые там присутствовали и наверняка участвовали в боевых действиях.

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Темы Сирия Алеппо Аждар Куртов война в Сирии
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