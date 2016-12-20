Кто наносит России "удары в спину"

Вчера, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

Фото: AP

Террорист, с криками "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", выстрелил в спину дипломату. Уже после того, как российский посол упал, убийца выстрелил в него еще несколько раз.

В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Трагедию, произошедшую в Анкаре, Pravda.Ru попросила прокомментировать политолога, востоковеда-ираниста Карине Геворгян.

— Кто стоит за убийством? Каким должен быть наш ответ Турции?

— Я усматриваю некоторую связь между сбитым самолетом, попыткой госпереворота и этим страшным событием. С моей точки зрения, тут обнаруживается некий единый почерк. Более того, здесь возникает, может быть, случайно некая ужасная общая символика "удара в спину", недаром посол был расстрелян именно в спину.

Что касается тех, кто, возможно, это дело инспирировал, с моей точки зрения, это люди, находящиеся ближе всего к тем силам, которые пытались совершить госпереворот. Я могу ошибаться, но в любом случае понятно, что это ужасная провокация.

И возникает масса вопросов. Как человек, который осуществил убийство, попал на выставку под видом охранника? С моей точки зрения, такого просто не может быть на такого рода мероприятиях, в таких местах. Подставные лица тут невозможны. Значит, он реально был охранником, иначе его бы не могли пропустить с оружием, это невозможно. Или тогда что вообще делают турецкие власти? Значит, они попустительствовали этому? Я вижу два варианта, и оба где-то в одном поле лежат.

Что касается нашей реакции, то я думаю, что она будет продуманной и очень осторожной. Наши власти достаточно адекватно оценивают, что это чрезвычайно провокационный акт, поэтому отвечать на него таким образом, как хотели бы провокаторы, невозможно. Ответ должен быть непременно асимметричным.

Поэтому я думаю, что будет достаточно глубокое разбирательство и попытка понять, кто за этим стоит, в какой степени эти люди имеют отношение к стратам власти Турции или не имеют.

В таких случаях любые движения нужно делать предельно осторожно, иначе это обязательно приведет к нежелательным последствиям. Поэтому в данном случае надо думать не о том, как понравиться туркам, а о том, как защитить свои интересы.