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Источник Правда.Ру

Убийство посла в Турции - политическая провокация

Мир

19 декабря в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

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Фото: AP

Нападавший кричал: "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!" - сообщает Haaretz.

Позже стало известно, что совершивший нападение — 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Трагедию в Анкаре Правде.Ру прокомментировал доктор социологических наук, директор Института междисциплинарных исследований, востоковед Алексей Новоточинов:

— Я считаю, что это абсолютно жесткая провокация, спланированная именно той бригадой, включая американцев, которые на излете параноидальной шизофренической модели Обамы и вот этой мадам Клинтон пытаются любой ценой врубить камень раздора в отношения между складывающимся альянсом Турция - Иран - Россия по отношению к решению сирийской задачи. Сирии нужен мир, не только Сирии, а всему региону. Это первое.

Второе. Я рад, что сегодняшние переговоры министров обороны, министров иностранных дел не отменяются. Вопреки всем негативным ожиданиям встреча состоится. Будет расследование убийства, и это дает стимул еще раз ценой крови нашего российского дипломата призадуматься всем об уязвимости международной ситуации. 

Третий момент. Я более чем уверен, что это сильно всколыхнет все дипломатическое сообщество. Потому что все видят, как американцы отреагировали — быстро закрыли все свои дипучреждения. Может, они это и придумали. Потому что иного пути сорвать переговорный процесс нет.

И последнее. Формат смешанный — министры обороны и министры иностранных дел — я более чем уверен, что это наша российская инициатива. У этого процесса по убийству Андрея Карлова, в данном случае должностного лица высшего ранга (дальше идут только министр иностранных дел и президент), должны быть самые серьезные последствия.

Я сожалею, что в свое время, когда был избит Михаил Титаренко, наш посол в Дохе, в Катаре, как-то все это осталось в тени. То есть принцип око за око не сработал, или по меньшей мере все это рассосалось очень тихо. Хотя наш посол, насколько мне известно, серьезно пострадал. Он был не частным лицом, это был чрезвычайный и полномочный посол РФ.

Я хочу надеяться и верить в то, что вся эта преступная вакханалия будет разоблачена и все виновные будут наказаны, какой бы уровень они ни занимали. Но судьба Алеппо сейчас зависит не только от каких-то там коллизий регионального свойства, но, прежде всего, от поведения России.

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Темы Турция убийство посла Алексей Новоточинов
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