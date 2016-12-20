Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции и терактах в Европе

Израильский аналитик, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив»Яков Кедми в прямом эфире Правда.Ру - о трендах 2016 года и прогнозах на 2017 год. Как будут развиваться ситуация в Турции после убийства российского посла? Ждать ли новых терактов в Европе? Удастся ли справиться с ИГИЛ на Ближнем Востоке? Какие потрясения ждут мировую финансовую систему? Что будет с санкциями в против России? Будет ли Сирия единой страной? Какие испытания ждут Дональда Трампа? По какому пути пойдут отношения России и Китая? Ведет передачу Любовь Степушова.

Напомним, что ранее СМИ сообщили подробности покушение на российского посла Андрея Карлова. Убийца после первых выстрелов потребовал от собравшихся на выставке разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу Карлову и несколько раз в него выстрелил.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что еще три человека были ранены. Преступник сделал по меньшей мере восемь выстрелов.

Очевидцы сообщали, что полиция вступила перестрелку с напавшим на посла России в Анкаре Андрея Карлова. Террорист был ликвидирован.

По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца - 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин уже поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова.

"Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", - сказал президент на срочной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родным и близким дипломата. По словам главы государства, Карлов "был интеллигентным и добрым человеком".

"Ответном на это (убийство) может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - добавил российский президент.

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Источник: Посол России в Анкаре скончался после покушения.ВИДЕО

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