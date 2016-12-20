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Источник Правда.Ру

Китай вернул США перехваченный беспилотник

Мир

Китай вернул США перехваченный в Южно-Китайском море 15 декабря американский подводный беспилотник после "дружественных" переговоров между странами. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны КНР.

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"После дружественных консультаций между китайской и американской сторонами работа по передаче американского подводного беспилотного аппарата была успешно завершена 20 декабря днём в соответствующей акватории Южно-Китайского моря", — цитирует РИА Новости сообщение.

По словам пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, аппарат был возвращен американцам "неподалеку от того места, где был незаконно захвачен". "Корабль ВМС США USS Mustin принял аппарат в международных водах примерно в 50 морских милях к северо-западу (от филиппинской базы ВМС США) Субик-бей", — уточнил Кук. Он отметил также, что США продолжат расследование этого инцидента. По мнению Кука, действия ВМС КНР "не соответствовали международным законам и стандартам профессионального поведения военных моряков".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, американский беспилотный подводный корабль был захвачен военным кораблем ВМС Китая.

По сообщению агентства Рейтер, инцидент произошел 15 декабря в Южно-Китайском море, к северо-западу от залива Субик-Бей. По данным CNN, китайцы спустили со своего корабля лодку, подплыли к аппарату и забрали его на глазах у американцев — рядом находилось исследовательское судно США Bowditch. Прежде чем забрать аппарат, китайский корабль несколько дней следовал за американским судном.

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что американский аппарат занимался сбором для военных несекретных океанографических данных в соответствии с международным правом.

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Пекину протест и потребовал вернуть беспилотник.

Правда, позже Дональд Трамп заявил, что американские власти не должны принимать обратно у Пекина подводный беспилотный аппарат.

"Мы должны сказать Китаю, что мы не хотим назад украденный дрон — пусть оставят его себе!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп ранее назвал эти действия "беспрецедентным актом и кражей". "Китай крадет исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах — вынимает его из воды и забирает, это беспрецедентный акт", — написал Трамп в Twitter.

И это далеко не первое высказывание избранного президента США, вызвавшее недовольство Пекина. Кроме того, Трамп провел беседу по телефону с руководством Тайваня и поставил под сомнение политику "одного Китая", которой придерживаются США долгие годы.

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