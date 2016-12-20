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Источник Правда.Ру

Мужчина устроил стрельбу у посольства США в Анкаре

Мир

Вооруженный мужчина устроил стрельбу у здания американского посольства в Анкаре. Это произошло через несколько часов после убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

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Фото: AP

По данным турецкого издания Daily Sabah, полицейские задержали вооруженного человека при попытке войти в здание американской дипмиссии. В Госдепе позднее рассказали, что у мужчины был в руках пистолет, он успел сделать несколько выстрелов.

Отметим, что после случившегося посольство в Анкаре закрыли, передает РИА Новости. 

Госдепартамент в понедельник подтвердил сообщения о стрельбе у посольства США в Анкаре и добавил, что пострадавших нет, а злоумышленник задержан. Представитель внешнеполитического ведомства США сказал РИА Новости, что человек, державший в руках пистолет, произвел несколько выстрелов во время инцидента возле входа в наше посольство в Анкаре. Турецкие власти взяли стрелявшего под стражу и начали расследование.

Как ранее сообщала Правда.Ру, российский посол в Анкаре Андрей Карлов скончался в результате нападения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Нападение на посла произошло во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", которая была организована в галерее современного искусства в столице Турции.

Как передает Политонлайн, "в здание галереи убийца посла вошел, представившись телохранителем Карлова".

Российский МИД квалифицировал нападение на посла как теракт.

"Россия уже получила заверения от властей Турции, что все виновные в покушении на посла Карлова будут найдены, арестованы и наказаны", — заявили в правительстве Турции. Эту информацию подтвердил и МИД России.

Позже стали известны подробности трагедии. Турецкий телеканал NTV со ссылкой на свидетелей сообщил, что убийца произвел несколько выстрелов уже после того, как Карлов упал.

В сообщении отмечается, что убийца после первых выстрелов потребовал от собравшихся на выставке разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу Карлову и несколько раз в него выстрелил.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", сообщает Haaretz.

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