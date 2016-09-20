Политолог: Саммит в Китае перевернул мир

Итоги одиннадцатой встречи "большой двадцатки" обсуждают до сих пор, хотя прошла она еще в начале сентября. Чем особенно запомнился последний "саммит" двадцатки в Пекине? На вопросы Pravda.Ru ответил политолог, эксперт, заместитель директора Института стратегических исследований прогнозов РУДН Никита Данюк.

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"Форум G-20 является уникальной универсальной площадкой, где самые крупные мировые акторы могут провести переговоры на полях. Что касается самого пекинского форума, то во главе обсуждаемых вопросов на нем была экономика. Но что самое интересное — ее затмила-таки геополитика. Вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, урегулирования международных кризисов стали основными пунктами, по которым велись переговоры", — сказал Pravda.Ru Никита Данюк.

Что касается инцидента с Обамой, то, по официальной версии китайского руководства, американской делегации был предложен и трап, и красная дорожка, но сами Соединенные Штаты Америки отказались. Не исключено, что это действительно была спланированная провокация, которая была направлена на то, чтобы в очередной раз дискредитировать Китай в глазах мирового сообщества, учитывая мощь Соединенных Штатов Америки с точки зрения информационного потенциала, считает эксперт Правды.Ру.

"Если вспомнить предыдущий саммит G20, который проходил в австралийском Брисбене в 2014 году, то тогда нашу страну пытались выставить государством-изгоем на фоне событий в Крыму и на Украине, твердили об "изоляции" Путина", — отметил политолог в беседе с корреспондентом Правды.Ру. — И что же мы видим спустя два года в Китае? К лидеру государства, находящегося в "политической изоляции", фактически выстраиваются Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Эрдоган. Происходят встречи с Бараком Обамой, причем по инициативе США, с принцем Саудовской Аравии и т.д.".

Это говорит о том, что ни о какой изоляции речи быть не может, убежден Никита Данюк. Российская Федерация является очень важным мировым игроком, без участия которого невозможны ни реформы мирового масштаба в области экономики и финансов, ни борьба с терроризмом.

"Саммит в очередной раз показал, что Россию слышат, ее голос очень важен и к нему прислушиваются. Поэтому я оценил бы итоги саммита как положительные. Российская Федерация в очередной раз показала, что вовлечена в мировые процессы. Ну и, конечно, без участия России невозможно урегулировать накопившуюся напряженность: сирийский и украинский кризисы", - сказал эксперт Правды.Ру.

"Скорее всего, это была последняя встреча Обамы и Путина. И Америка в очередной раз попыталась выдать хорошую мину при плохой игре, показать, что заинтересована в урегулировании сирийского кризиса, в очередной раз возложив вину за отсутствие компромисса на Российскую Федерацию. Стратегия эта была предсказуема. Как и антироссийская, а порой русофобская пропаганда, которая направлена в первую очередь на внутреннего потребителя, союзников и сателлитов", — сказал Никита Данюк в беседе с Pravda.Ru.

Конечно, США все равно остаются глобальным мировым лидером, несмотря на большие проблемы в экономике и политической системе. Но уже на пятки Америке наступает Китай, а Российская Федерация после забвения 1990-х годов восстанавливает свои позиции, хотя претендовать на тот же уровень влияния, что и СССР, мы пока не можем, считает эксперт Правды.Ру.

"Самым актуальным геополитическим разворотом последнего времени является ситуация с Турцией. Турция всегда считалась стратегической опорой Соединенных Штатов Америки в регионе, она — давний член НАТО. Но сейчас мы видим, как она совершает этот разворот. Это говорит о том, что Россия действительно способна предоставить миру альтернативу "глобальному гегемону". Россия может полноправно называться мировой державой, а не региональной, как часто любит напоминать Обама. Безусловно, не такой мощной, какой был СССР, но в альянсе с Китаем мы действительно можем сегодня претендовать на то, чтобы диктовать определенную повестку дня", — уверен Никита Данюк.

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