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Источник Правда.Ру

Два борзинца продавали ЦРУ придуманные военные тайны

Мир

Несуществующие секреты о воинских частях, дислоцированных в Забайкальском районе, пытались продать  разведке США два местных жителя. При этом один из "шпионов" оказался бывшим военнослужащим-срочником.

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Фотоархив Правды.Ру

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления ФСБ, в 2015 году житель города Борзи, представившись секретоносителем, отправил в ЦРУ письмо, в котором предложил купить секретную информацию о российских вооруженных силах. В ЦРУ ухватились за предложение и прислали ответ с интересующими вопросами, однако вопрос о деньгах отложили.

После этого мужчина обратился к приятелю, который проходил срочную службу, но тот не имел никакого доступа к секретной информации. Друзья стали отправлять в ЦРУ придуманные истории об эшелонах, которые отправляют на Украину, и о ракетах, нацеленных на США.

Контакты забайкальцев с ЦРУ пресекли российские спецслужбы. «Поскольку молодые люди никаких секретов в ЦРУ не передали, от уголовной ответственности их освободили и вынесли предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», - отметили в ФСБ.

Оснований для возбуждения уголовного дела не было, так как друзья не были носителями секретов. Денег они не получили. Предостережения им оказалось достаточно, пояснили в ведомстве.

Зато действия представителей ЦРУ, которые  информацией из столь сомнительного источника все-таки  заинтересовались, очень удивили российских контрразведчиков.

Конечно, многие  разведки мира предлагают на своих сайтах потенциальным информаторам рассказывать об имеющихся у них секретах. Это практикует и наше ФСБ, а на сайте  Моссада даже даны рекомендации, как эту "секретную связь" с израильскими спецслужбами сделать максимально безопасной.

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Темы ЦРУ ФСБ военные тайны
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