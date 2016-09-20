Сирийская армия отразила во вторник наступление боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" в Алеппо и перешла в контрнаступление.
Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, "в ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов «Джебхат ан-Нусра», уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и до 100 боевиков".
Напомним, 19 сентября боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и примкнувшие к ним отряды вооружённой оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 метров.
Правда.ру ранее сообщала, что по данным российского центра, "Джабхат ан-Нусра" ведет наступление на юго-западной окраине Алеппо с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе академии имени Асада и квартала 1070.
"Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо", - сказал представитель российского центра.
По его словам, информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.
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