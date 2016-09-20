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Источник Правда.Ру

Европа не признала итоги крымских выборов в Госдуму

Мир

Евросоюз отказался признавать избранных от Крыма депутатов Госдумы РФ, заявил представитель Европы. 

Европа не признала выборы в Крыму
источник Pravda.Ru

Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает проведение в Крыму выборов в Государственную Думу РФ, поскольку не признал вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

По словам представителя ЕС, которые приводит РИА Новости, "любые члены Госдумы, претендующие на представление интересов Крыма или Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, которые являются украинскими".

"К ним будут относиться в соответствии с политикой непризнания Евросоюза (вхождения) Крыма и Севастополя (в состав РФ)", - заявил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.  

Напомним, "Единая Россия" одержала на прошедших выборах в Госдуму одну из самых своих убедительных побед, получив более 54% голосов избирателей и обеспечив себе конституционное большинство с рекордным количеством мандатов. Вместе с ней в нижнюю палату парламента проходят КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Остальные партии не смогли преодолеть не только 5%-ный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, но и 3%-ный, позволяющий претендовать на госфинансирование.

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