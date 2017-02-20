ЭКСПЕРТ: "украинский план" с арендой Крыма никогда не будет реализован

Украинский депутат Андрей Артеменко рассказал о любопытном плане снятия санкций с России, который он якобы лично подготовил для администрации президента США Дональда Трампа.

Содержащиеся там условия возмутили российских общественников и политиков, а именно: "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно. В Совфеде план назвали абсурдным. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что "у самого себя арендовать ничего невозможно". По его словам, подобные планы "показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры".

К слову, до Трампа документ так и не дошел. Ведь, по сообщению зарубежной прессы, план положили на стол тогда еще советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна за неделю до его ухода. Напомним, его уличили в связях с российским послом, после чего Флинну пришлось уйти в отставку.

"Украинский план" — всего лишь один из сотни подобных, уверен Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Он ответил на вопросы "Правды.Ру".

Будет ли реализован план по снятию санкций?

Я об этом документе ничего особенного не думаю. Я думаю, что этот документ обычный, стандартный, которых у господина Флинна тысячи, если не больше. И ничего в этом документе нет неожиданного, необычного. Это просто эпизод, выхваченный из контекста, не более того. Выхваченный, естественно, для того, чтобы представить Флинна как человека, который собирается поступить вопреки интересам Америки и имеет некие особые отношения с Россией.

На самом деле в этом документе ничего особо пророссийского нет, а то, что касается его реализации, исполнения, это совершенно отдельная история, и она к факту существования самого документа никакого отношения не имеет.

На мой взгляд, это вещи обычные, документы со стороны поступают в такие ведомства, в такие кабинеты регулярно. Но 99% этих документов никогда не реализуются.

Что касается антироссийских санкций, то это искусственно придуманная история для того, чтобы создать и затем демонизировать некоего врага, по отношению к которому Запад должен вроде как сплотиться. Ну, он вроде как сплотился, но выяснилось, что никакого положительного эффекта это не дает. Собственно, из этой ситуации нужно выходить, и для этого им нужен такой документ. И я думаю, что это не единственный документ подобной тематики. Таких документов есть еще много.

Насколько весомый персонаж украинской политики этот депутат Артеменко?

Это вообще персонаж, который никакого политического веса на Украине не имеет. Это подтверждает тот факт, что это, скорее всего, либо его индивидуальные усилия, либо усилия неких людей, которые за ним в данном случае стоят, но которые предпочли не раскрываться. Сам по себе Артеменко, конечно, никакого влияния ни в Вашингтоне ни в Киеве не имеет. Документ, который он представил, это его собственные наработки; они не предназначены и никогда не были предназначены для того, чтобы немедленно быть реализованными.

Слова Артеменко: "Трамп — единственный человек, которого боится Порошенко". Порошенко действительно боится Трампа - и лишь его одного?

Нет, конечно. Он боится и Пьянчука, и Ляшко, и Кучму, и Тимошенко, и Путина, и Шульца, и Меркель, и Фийона. Вопрос в том, что значит "боится". Он же уже достаточно "обтертый" человек. Это же не значит, что если он боится, то сразу же впадает в панику. У него определенный опыт общения с этими людьми, он знает примерно, чего они ждут.

Что касается Трампа - да, наверное, Трамп сильнее тех, кого я назвал. Но, на мой взгляд, это ведь все не имеет принципиального значения. И я думаю, что все европейские лидеры могут создать Порошенко большие проблемы. Это не означает, во-первых, что Порошенко уже сразу сильно испугался - в том смысле, что он будет паниковать и делать какие-то совершенно чудные поступки, просить политического убежища в Южной Америке. А во-вторых, это вовсе не означает, что ему проблемы будут создавать обязательно европейские лидеры. Даже, я думаю, и РФ относится к Порошенко с большим пониманием и с большим чувством того, что альтернативы Порошенко вовсе не обязательно будут лучше, чем сам Порошенко.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!