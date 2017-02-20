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Итоги Мюнхена-2017: растерянный Запад перестал душить Россию

Мир

В Мюнхене завершилась трехдневная конференция по безопасности. По сравнению с прошлыми годами акценты сместились. Если раньше в центре обсуждения была Россия, то сейчас внимание европейцев было приковано к США.

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фото: твиттер

Как написала по итогам конференции Die Zeit, участники проявляют в этом году больше "неприязненных эмоций" к Дональду Трампу. При этом вместо негодования по поводу отношения ЕС к новому президенту США Кремль мог бы воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах и "сблизиться с Европой", считает издание.

"Последнее слово ещё не сказано. Посмотрим, что сделает в данной ситуации супертактик Путин", — резюмирует автор Die Zeit.

Но без антироссийских заявлений не обошлось. Звучали они из уст вице-президента США Майкла Пенса. Его слова напомнили позицию предыдущей американской администрации. Политик пообещал Европе не только сохранить былое партнерство, но и заставить Россию нести ответственность за политику на востоке Украины. Ремарки вице-президента, вступившие в противоречие с тем, что ранее говорил президент Дональд Трамп, внесли лишнее непонимание в среду европейских политиков и экспертов.

"Соединенные Штаты были верны Европе на протяжении поколений, и мы сохраним эту верность, — цитирует Пенса "МК". — У нас было общее прошлое и будет общее будущее. США — ваш главнейший союзник в настоящем и в будущем". Обратившись к европейским лидерам от имени Трампа, Пенс уверил: "США решительно поддерживают НАТО".

При этом Пенс не забыл напомнить европейским партнерам о необходимости выполнять свой финансовый долг перед НАТО.

"Позвольте мне прояснить этот момент: президент Соединенных Штатов ждет, что союзники сдержат слово и выполнят свои обязательства, — заявил вице-президент, имея в виду требование от членов альянса тратить на оборону 2% своего ВВП. — Более того, это означает, что пришло время сделать больше". Невыполнение этих условий, по словам Пенса, размывает основу военного блока.

Завершилась конференция накануне обсуждением ситуации в Сирии. Очевидным по итогам этого обсуждения стало следующее: участники процесса хотели бы участия России в процессе урегулирования. Однако параметры этого участия не могут быть определены без стабилизации режима прекращения огня и четкого позиционирования новой администрации в Вашингтоне относительно собственной стратегии в Сирии.

Несмотря на то, что от Америки ждут "прояснения ее позиции" при новой администрации, спецпредставитель США в коалиции по борьбе c ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) Бретт Макгерк заявил, что у США в любом случае "нет простых решений по Сирии". По поводу сотрудничества с РФ он отметил, что Москва пытается добиться деэскалации в Сирии, однако у США остается ряд вопросов относительно возможностей ее влияния.

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