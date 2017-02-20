РФ ответила на план по снятию санкций взамен на "аренду Крыма"

Украинский депутат Андрей Артеменко рассказал о плане снятия санкций с России, который он якобы лично подготовил для администрации президента США Дональда Трампа.

О плане "по нормализации отношений между Украиной и Россией" и "по снятию антироссийских санкций" ранее также сообщила NY Times. По данным газеты, план предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Как рассказал "Стране.ua" Артеменко, аренда предусмотрена только на 30-50 лет, после чего на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность. Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины, а также амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления.

План по нормализации отношений России и Украины, по информации издания, был якобы доставлен в офис тогда еще советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Документ доставил лично юрист президента США Майкл Коган, который также выступает за снятие ограничительных мер.

Напомним, в феврале Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом России в США в декабре 2016 года. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций", введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за "кибератаки на выборы в США в 2016 году".

После этого Флинн подал в отставку и только потом признался, что в разговоре с послом РФ поднималась лишь тема высылки 35 российских дипломатов, о пересмотре ограничительных мер речи не было.

Как сообщала "Правда.Ру", недавно в Белом доме заявили, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. В России назвали требование "вернуть Крым" "таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску".

Информацию об "аренде Крыма" уже прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно.

"Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали. Ни о какой аренде, ни о каких телодвижениях с Крымом вообще говорить не приходится", — отметил Иоффе.

В Кремле заявили, что администрации президента России неизвестно о появившемся в средствах массовой информации плане по Крыму, Донбассу и снятию введенных против Москвы санкций. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Совфеде план назвали абсурдным и заявили, что с Москвой он не согласовывался. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.

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