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Источник Правда.Ру

"Мы передаем власть от Вашингтона — людям" — о чем говорил Трамп на инаугурации

Мир

20 января Дональд Трамп принес присягу, официально став 45-м президентом США. Принял присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс.

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Фото: AP

— Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов, — сказал Дональд Трамп, положив руку на две Библии.

Кстати, ранее председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.

Далее Трамп выступил с речью. Как Правда.Ру сообщала ранее, он писал ее сам.

"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, — сообщил историк. — Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением", — рассказал специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли.

Как передает ТАСС, в ходе выступления Трамп произнес фразу, которая, вероятно, станет в будущем слоганом: Buy American, hire American (покупай американское, нанимай американцев). В начале января Трамп сообщил, что японскому автоконцерну Toyota Motor Corporation придется платить высокие таможенные пошлины в США, если он построит новый завод в Мексике и будет собирать на нем автомобили для американского рынка.

До этого республиканец уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Республиканец не раз обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры, к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.

На инаугурации Трамп также отметил, что Америка станет выигрывать, как никогда раньше.

"Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу. Мы построим нашу страну руками американцев и трудом американцев", — подчеркнул Трамп. Трамп не обошел тему терроризма, пообещав стереть это явление с лица земли.

Затронув тему международных отношений, Трамп сказал, что Америка будет стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы.

Он подчеркнул, что время пустых разговоров прошло, наступает эра действий.

"Когда Америка едина, ее не остановить", — сказал 45-й президент США. Также миллиардер напомнил слоган своей предвыборной кампании: "Мы сделаем Америку снова великой!".

Трамп закончил свою речь словами "Бог благословил Америку".

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