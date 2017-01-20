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Источник Правда.Ру

Песков: Самая большая ошибка думать, что Трамп — "наш человек"

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самой большой ошибкой предположения западных аналитиков о том, что избранный президент США Дональд Трамп является "нашим человеком".

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Фото: AP

"Это не наш человек. Это американский человек — президент США", — сказал Песков в интервью "Вести в субботу", которое вышло в эфир на телеканале "Россия 1". Представитель президента заявил, что политики и эксперты, которые пытаются найти связи между российскими властями и Трампом, совершают большую ошибку.

Кстати, накануне близкий к Республиканской партии американский политолог, президент "Центра за национальный интерес" Дмитрий Саймс рассказал СМИ, что команды Владимира Путина и Дональда Трампа провели первые консультации, и представители избранного президента США оценили "беседы позитивно". Однако Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Также представитель Кремля объяснил антироссийские высказывания претендентов на высшие посты в будущем кабинете избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, это — "влияние их окружения".

"Человек — дитя своего окружения, а окружение в США в настоящее время очень враждебно по отношению к России, так что мы понимаем такие заявления", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к прозвучавшим заявлениям об угрозе со стороны России из уст кандидатов на посты госсекретаря, ЦРУ и Пентагона.

Песков отметил, что Москве нужны хорошие отношения с Вашингтоном для совместного решения важнейших проблем.

Ранее Трамп рассказал, в каком случае отменит антироссийские санкции. В интервью The Wall Street Journal, Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — сказал он.

Также стало известно, что команда Дональда Трампа работает над программой отношений с РФ.

"Это важно, чтобы мы — Совет национальной безопасности и избранный президент — собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от нихкакие нарушения (России) приведут к дополнительным санкциям", — отметила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

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