"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Ростиславом Ищенко — прямой эфир Pravda.Ru

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко обсуждают главные события прошедшей недели.
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Ситуацию с иском, который Украина подала в Международный суд ООН в Гааге, для Pravda.Ru прокомментировал правовед Анатолий Капустин.
Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.
Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.