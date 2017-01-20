Участники Давоса испытывают ужас от надвигающейся всемирной катастрофы

Абсолютное большинство участников нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас от глобальной политической катастрофы после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Фото: Fotodom.ru/7 дней

По словам Чубайса, в экономике сейчас не происходит ничего ужасного, но вот в политике грядет катастрофа. "Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет", — считает он. Он согласен с формулировкой "одной из крупнейших участниц" форума из США: "У Трампа-президента есть только две опции: либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе".

По его словам, участники форума считают, что "мир, построенный после Второй мировой войны, рушится" на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Чубайс привел в пример речь китайского лидера Си Цзиньпина на открытии Давоса, которая была "суперлиберальной" и стала "одой рыночной экономике". Но почти в то же время Трамп заявил, что "Америку все обижают" и в дальнейшем США могут ввести импортные пошлины. "Мир перевернулся", — цитирует Чубайса РИА Новости.

По словам главы "Роснано", он помнит только один Давосский форум, на котором царила атмосфера подобного "ужаса" — в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. "Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году", — отметил Чубайс.

Чубайс отметил, что сейчас имеет место кризис либерализма. На смену глобализации, мультикультурализма пришли другие ценности — прежде всего, национальные.

Напомним, в начале января Трамп сообщил, что японскому автоконцерну Toyota Motor Corporation придется платить высокие таможенные пошлины в США, если он построит новый завод в Мексике и будет собирать на нем автомобили для американского рынка.

До этого республиканец уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Республиканец не раз обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры, к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.

К примеру, ранее избранный президент США подверг критике компанию General Motors, которая производит автомобили в Мексике, а затем беспошлинно ввозит в Соединенные Штаты.

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