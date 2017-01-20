Россия захватила умы и прессу Америки

За последний год внимание американских СМИ к России беспрецедентно выросло. Особенно подогрел интерес к "российскому вопросу" в ходе своей предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп, который постоянно упоминал Москву и лично Владимира Путина. Выборы прошли, а "российский фактор остался".

Сейчас заголовки зарубежных СМИ пестрят о "хакерских атаках", "российской угрозе" и "агрессии", любят журналисты написать "страшную" заметку о новом российском оружии. По мнению политологов из США, у части американского общества СМИ удалось сформировать "правильный" образ России в головах. Правильный, по их мнению, значит, негативный.

Однако в глазах сторонников республиканской партии имидж России лишь вырос. Отношение демократов к нашей стране, по понятным причинам, ухудшилось.

По мнению американского политолога, директора Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричарда Вайца, которым он поделился с "Известиями", основная причина, почему российская тема не покидает передовицы ведущих изданий США, заключается в пресловутых "хакерских атаках". Он также заверил, что большинство республиканцев считают: если Россия помогла Трампу выиграть, то ничего плохого в этом нет. Коллега Вайца, научный сотрудник Hudson Institute в Вашингтоне, специалист по России Ханна Тоберн, в свою очередь, отметила, что большинство американцев совершенно не интересуют "российские хакеры".

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что сплотить нацию против "российской угрозы" ни у СМИ, ни у политиков пока не получается.

Однако американские аналитики пытаются показать, что убедить американцев в "агрессии" России все же удалось. Согласно данным Pew Research Center, 90% американцев считают "влияние и мощь России" угрозой, а 72% уверены в том, что именно Россия взломала системы национального комитета Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон.

При этом, согласно результатам опроса Pew Research Center, число американцев, положительно относящихся к Путину, немного выросло по сравнению с данными двухгодичной давности — благодаря значительному росту положительного видения среди республиканцев. Разумеется, это не любовь, а скорее сдержанное уважение.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, американское издание National Post задалось вопросом, как Россия с экономикой, которая "находится на грани краха", и населением меньше, чем у Нигерии, правит миром.

В случае России важен не столько размер ее армии, сколько ее демонстративная готовность пустить ее в ход, сообщает издание. "Российский военный бюджет составляет всего одну десятую часть от военного бюджета США, у России меньше военнослужащих, чем у Индии. Однако стране, которая мастерски научилась проецировать влияние в мире, тратя при этом довольно мало средств, этого вполне достаточно. Крым был присоединен без единого выстрела. Сирийская кампания потребовала всего 50 самолетов и стоила России всего 500 миллионов долларов. США потратили столько же денег на военную подготовку сирийских повстанцев", — пишет авто материала Тристин Хоппер.

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